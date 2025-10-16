悍你一起勇！　富邦悍將勇士聯名卡熱血上市

運動雲

▲「富邦悍將勇士聯名卡」正式登場，富邦悍將球員范國宸、張奕，臺北富邦勇士球員蔡文誠、周桂羽及Fubon Angels檸檬、秀秀子、丹丹、Tiffany、沁沁也熱情出席，為全台首張結合職棒與職籃的雙球聯名卡加持造勢，邀請球迷一同加入運動生活圈。（圖／富邦悍將提供）

記者胡冠辰／綜合報導

悍你一起勇！富邦悍將勇士聯名卡(下稱悍勇卡)正式登場，成為全台首張結合職棒與職籃的雙球聯名卡，讓球迷不只在球場吶喊，更能在生活中延續熱血。

由台北富邦銀行攜手富邦悍將棒球隊與臺北富邦勇士籃球隊共同推出的悍勇卡，主打「觀賽購票、週邊商品購物、運動生活圈」三大權益，一卡在手，挺棒球、挺籃球，也挺你熱血生活的每一刻。

[廣告]請繼續往下閱讀...

富邦悍將球星范國宸在新卡上市記者會上笑說：「悍勇卡根本是球迷的神隊友！不只進場有折扣，連吃飯、買週邊商品都幫你省一波，」Fubon Angels秀秀子也熱情表示：「我們的應援不只在場上，悍勇卡讓我們陪球迷一起過生活！」

購票優惠方面，悍將主場例行賽信用卡卡友享有平日預購5折、假日9折，現場購票還能平日買一送一；勇士主場則提供300元區買一送一、B/C區九折等專屬折扣，讓球迷用最實惠的方式走進球場，為喜愛的球隊加油打氣。

除了進場觀賽，悍勇卡也照顧到球迷的收藏需求。悍將與勇士的週邊商品全面95折，無論是各式球衣、紀念帽、應援毛巾，甚至啦啦隊的官方週邊商品，都能輕鬆入手，收藏熱血時刻不是夢。

生活場景更是全面升級。持卡人於金色三麥消費滿千，即享大杯啤酒買一送一；在 Sports Nation 滿千則可獲贈價值320元的精選餐點，讓聚會更有滋味，喜歡在家觀賽的卡友，透過Uber Eats或Foodpanda下單，刷悍勇卡還能享10%刷卡金回饋，讓比賽與美食完美融合。

運動行程當然不能缺席。在KKday平台刷悍勇卡購買指定票券，可享大魯閣棒壘球與滑輪場買一送一、運動行程75折等優惠；健身族群則可享健身工廠新會員免費30天試用期，以及Space Yoga兩堂免費入門課程，陪你放鬆身心、為健康加分。

運動裝備方面，悍勇卡祭出多項品牌優惠，包括摩曼頓、墾趣門市、tokuyo、Hyphy、HOKA、ISPO+、Under Armour 等品牌，提供買一送一起優惠，裝備升級更有感。

新戶專屬禮也不容錯過。即日起至115年6月30日止，申辦悍勇卡首刷滿五千元並於 Fubon+ App登錄，即贈悍將勇士聯名膳魔師保溫杯；於今年12月底前消費滿五千元再贈五千點紅利點數，還有機會抽中富邦悍將球星張育成、江少慶、戴培峰、張奕及富邦勇士領隊許晉哲、吳永仁，以及球星林志傑、曾祥鈞等簽名週邊商品，一卡在手，運動生活好豐富！

北富銀總經理郭倍廷表示，悍勇卡的推出不只是金融服務的創新，更是對全民運動生活的深度參與：「我們希望這張卡能成為球迷的生活夥伴，不只在球場，也在日常消費中陪伴大家勇敢前行。」他指出，北富銀持續拓展信用卡使用場景，讓金融服務更貼近生活，這次結合棒球與籃球雙主場，就是希望讓球迷一卡在手，無論是進場觀賽、購買週邊、外送美食或參加運動活動，都能享有實質回饋與便利體驗。

富邦育樂總經理陳昭如表示：「悍勇卡不只是金融商品，更是球迷生活的一部分。我們希望透過這張卡，讓球迷在購票、週邊商品、餐飲、運動等場景，都能感受到球隊的陪伴與感謝。」

北富銀長期支持國內體育發展，從職棒、職籃、高爾夫到馬拉松，持續投入資源與熱情。悍勇卡的推出，不只是金融創新，更是全民運動的最佳夥伴。未來，北富銀也將持續深化金融與運動生活圈的融合，陪伴球迷勇敢前行，悍你一起勇！

▲全台首張結合職棒與職籃的雙球聯名卡「富邦悍將勇士聯名卡」今(16)日正式推出，台北富邦銀行總經理郭倍廷(左二)、富邦育樂總經理陳昭如(右二)攜手宣布新卡上市，為球迷提供更豐富的運動及生活優惠。。（圖／富邦悍將提供）

▲台北富邦銀行與富邦育樂攜手推出「富邦悍將勇士聯名卡」，結合金色三麥、KKday、大魯閣等知名運動品牌，為球迷打造更精采的運動生活體驗。。（圖／富邦悍將提供）

