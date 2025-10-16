運動雲

>

打擊率1成47仍是「最危險男人」　釀酒人主帥警戒大谷翔平

▲大谷翔平有望主投國聯冠軍賽G1　羅伯斯暗示。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

密爾瓦基釀酒人總教練墨菲（Pat Murphy）16日在洛杉磯道奇主場出席國聯冠軍系列賽賽前記者會時，談到道奇日籍球星大谷翔平，他毫不掩飾自己的戒備之心，直言球隊必須全力應對這位「危險人物」。

在記者會上，墨菲談到如何面對大谷翔平時，語氣堅定並說道：「他是個非常危險的球員，我們會盡可能採取最嚴格的攻勢，保持高度警覺，並且在有機會時，隨時讓與他對位表現較好的投手上場。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

墨菲強調，大谷翔平擁有改變比賽走向的能力，球隊在任何時刻都不能掉以輕心。

大谷翔平至今在季後賽出賽8場，打擊率僅.147，敲出2支全壘打、6分打點，另有1次盜壘成功，整體OPS為.599。

儘管數據並不亮眼，但他在15日第二戰第7局，面對釀酒人左投艾許比（Aaron Ashby）擊出右外野方向的適時安打，終結了長達4場、19打席無安打的低潮。

對於外界關注大谷近期打擊表現的低迷，墨菲教頭不以為然，他提及：「他確實經歷了4、5場有些艱難的比賽，但要說『啊，這傢伙陷入嚴重低潮！』那樣的程度，其實還沒到那一步。」

他隨後舉例自家球星耶利奇（Christian Yelich），說明頂尖打者的恢復能力：「像他們這樣的球員真的非常優秀，他們能在瞬間砰的一下，就把狀態整個翻轉過來，立刻在比賽結果上產生影響。」

墨菲最後強調，自己並不只看表面數據，更重視實際內容與威脅性：「昨天比賽中，大谷有一次打出強勁的平飛球被接殺，也有擊出安打，我們已經對他保送了一百次（開玩笑說），所以我根本不覺得他陷入低迷，我不是那種只看數據的人。」

關鍵字： MLB洛杉磯道奇大谷翔平

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／震撼！年僅32歲前NBA新人王布洛格登　無預警宣布退役

快訊／震撼！年僅32歲前NBA新人王布洛格登　無預警宣布退役

陳柏良轟足協「台灣人欺負台灣人」　李洋怒：拿什麼證明重視運動

陳柏良轟足協「台灣人欺負台灣人」　李洋怒：拿什麼證明重視運動

謝淑薇再退詹皓晴！連贏8局闖8強　兩人賽後依舊沒握手

謝淑薇再退詹皓晴！連贏8局闖8強　兩人賽後依舊沒握手

快訊／NBA明星後衛換新戰袍！　36歲布魯克加盟國王

快訊／NBA明星後衛換新戰袍！　36歲布魯克加盟國王

兄弟詹子賢父親台灣大賽前夕過世　感性發文：下輩子再來當我爸爸

兄弟詹子賢父親台灣大賽前夕過世　感性發文：下輩子再來當我爸爸

丘里奧首球砲轟山本由伸　大谷翔平起頭季後賽第5轟創18年紀錄

丘里奧首球砲轟山本由伸　大谷翔平起頭季後賽第5轟創18年紀錄

克蕭要兒子學山本由伸投球　「姿勢像教科書一樣簡潔又美麗」

克蕭要兒子學山本由伸投球　「姿勢像教科書一樣簡潔又美麗」

打擊率1成47仍是「最危險男人」　釀酒人主帥警戒大谷翔平

打擊率1成47仍是「最危險男人」　釀酒人主帥警戒大谷翔平

雲豹韓援三本柱！核彈級女神真面目曝　徐賢淑笑喊：別被我嚇到

雲豹韓援三本柱！核彈級女神真面目曝　徐賢淑笑喊：別被我嚇到

山川穗高再見安打！軟銀延長賽氣走火腿　CS決勝輪2勝優勢

山川穗高再見安打！軟銀延長賽氣走火腿　CS決勝輪2勝優勢

【不是自動駕駛餒】懂事貨車「完美倒退」閃避2豪車

熱門新聞

快訊／震撼！年僅32歲前NBA新人王布洛格登　無預警宣布退役

陳柏良轟足協「台灣人欺負台灣人」　李洋怒：拿什麼證明重視運動

謝淑薇再退詹皓晴！連贏8局闖8強　兩人賽後依舊沒握手

快訊／NBA明星後衛換新戰袍！　36歲布魯克加盟國王

兄弟詹子賢父親台灣大賽前夕過世　感性發文：下輩子再來當我爸爸

丘里奧首球砲轟山本由伸　大谷翔平起頭季後賽第5轟創18年紀錄

讀者回應

﻿

熱門新聞

1震撼！2017年NBA新人王　無預警退役

2足協爆多項行政疏失　李洋不滿要求檢討

3謝淑薇再退詹皓晴！賽後依舊沒握手

4快訊／NBA明星後衛換新戰袍！　36歲布魯克加盟國王

5詹子賢父親台灣大賽前夕過世

最新新聞

1藍鳥13比4痛扁水手搶回1勝

2大谷翔平破例參加自由打擊！

3羅伯斯不擔心佐佐木朗希球速下降

4陳傑憲回顧這1年紅眼眶：蠻辛苦的

5昆塔納誓為釀酒人扳回一城

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

12強逆襲奪冠之路搬上大銀幕！《絕勝》王識賢、鳳小岳主演

林襄戀情曝光首出面應援！　犯禁愛令？領隊：正常工作

陳玟卉64公斤級舉重奪銅牌 成為中華隊最大黑馬！

背水一戰球迷落淚成動力　黃子鵬中繼回先發更珍惜每一場

現場畫面曝光！北市淫男「脫褲露鳥逼近」當街拉扯　年輕女嚇壞尖叫

台灣門面北車大廳驚傳公然性侵　通緝犯撿屍拖行外籍女　鄉民震撼5點大哉問！街友管理再掀論戰

溫妮瘦到40公斤走紅毯　向身價破億男友許願：想吃麥當勞

別墅社區遭狂偷近200萬！竊賊是鄰居　直播主：女兒睡夢中遭闖入

劉品言挺8月肚合體「肇事者」連晨翔　看兩人親密戲生氣「當時還要我教」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366