打擊率1成47仍是「最危險男人」　釀酒人主帥警戒大谷翔平

記者胡冠辰／綜合報導

密爾瓦基釀酒人總教練墨菲（Pat Murphy）16日在洛杉磯道奇主場出席國聯冠軍系列賽賽前記者會時，談到道奇日籍球星大谷翔平，他毫不掩飾自己的戒備之心，直言球隊必須全力應對這位「危險人物」。

在記者會上，墨菲談到如何面對大谷翔平時，語氣堅定並說道：「他是個非常危險的球員，我們會盡可能採取最嚴格的攻勢，保持高度警覺，並且在有機會時，隨時讓與他對位表現較好的投手上場。」

墨菲強調，大谷翔平擁有改變比賽走向的能力，球隊在任何時刻都不能掉以輕心。

大谷翔平至今在季後賽出賽8場，打擊率僅.147，敲出2支全壘打、6分打點，另有1次盜壘成功，整體OPS為.599。

儘管數據並不亮眼，但他在15日第二戰第7局，面對釀酒人左投艾許比（Aaron Ashby）擊出右外野方向的適時安打，終結了長達4場、19打席無安打的低潮。

對於外界關注大谷近期打擊表現的低迷，墨菲教頭不以為然，他提及：「他確實經歷了4、5場有些艱難的比賽，但要說『啊，這傢伙陷入嚴重低潮！』那樣的程度，其實還沒到那一步。」

他隨後舉例自家球星耶利奇（Christian Yelich），說明頂尖打者的恢復能力：「像他們這樣的球員真的非常優秀，他們能在瞬間砰的一下，就把狀態整個翻轉過來，立刻在比賽結果上產生影響。」

墨菲最後強調，自己並不只看表面數據，更重視實際內容與威脅性：「昨天比賽中，大谷有一次打出強勁的平飛球被接殺，也有擊出安打，我們已經對他保送了一百次（開玩笑說），所以我根本不覺得他陷入低迷，我不是那種只看數據的人。」