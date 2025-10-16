運動雲

洋基沃爾普左肩盂唇撕裂開刀　有望趕上明年開幕戰

▲沃爾普（Anthony Volpe）。（圖／路透）

▲沃爾普（Anthony Volpe）。（圖／路透）

記者胡冠辰／綜合報導

紐約洋基游擊手沃爾普（Anthony Volpe）在球隊正式退出季後賽行列後，坦言休賽季「還有很多工作要做」，如今，他的休賽季計畫中多了一項重大挑戰，從左肩手術中復原。

根據《MLB.com》記者費恩桑德（Mark Feinsand）證實，沃爾普已於15日接受手術，以修復部分撕裂的左肩盂唇；該消息最早由《紐約郵報》（New York Post）與MLB Network資深內部人士謝爾曼（Joel Sherman）報導；不過截至目前，洋基隊官方尚未發表任何正式聲明。

根據謝爾曼的報導，手術由洋基隊隊醫艾哈邁德（Dr. Chris Ahmad）親自操刀，報導提及沃爾普有機會趕上2026年開幕戰，但春訓進度可能因此受到影響。

沃爾普的肩傷問題其實早在本季就存在。5月3日對戰光芒時，他在洋基球場進行一次撲接防守後，感覺到肩膀「啪」的一聲，「那時候我就知道情況不太對，」他說。

整個賽季期間，他為了壓制疼痛接受了兩次可的松注射治療，一次在明星賽休息期間，另一次在9月；9月7日傷勢惡化後，他自9月10日至14日缺席5場比賽，那段期間，卡瓦列羅（José Caballero）頂替游擊防區，直到沃爾普傷癒歸隊完成球季。

9月12日，在洋基作客芬威球場時，洋基總經理卡許曼（Brian Cashman）被問及沃爾普是否可能最終需要開刀。

卡許曼當時表示：「就目前而言，沒有這個必要，但我也不會排除這種可能，他們會在賽季結束後重做影像檢查，看情況再定，目前沒有建議進行手術，甚至連進入傷兵名單（IL）都沒有建議。」

卡許曼與總教練布恩（Aaron Boone）預計將於16日中午12點召開記者會，屆時沃爾普的復原時間表勢必成為焦點。

根據報導，類似的案例可參考德州遊騎兵球員瓊（Josh Jung），他於2022年2月在非投擲肩進行盂唇手術，當時仍是球隊頂級新秀，手術後他在7月便於小聯盟復健出賽，並於同年9月9日完成大聯盟初登場；這也為沃爾普的復原期提供了參考範例。

沃爾普2025賽季共敲出19支全壘打、18次盜壘，但打擊率僅.212，OPS為.663，數據顯示，他在5月3日受傷前OPS為.786，受傷後則下滑至.628。

防守方面，身為2023年金手套獎得主的沃爾普，今年卻發生19次失誤，平大聯盟第3多。

卡許曼在九月時曾說：「我認為他是一位我們可以依靠並且相信的球員，但同時也必須承認，這並不是他或我們所預期的賽季。」

儘管例行賽表現不理想，沃爾普在美聯外卡系列賽對波士頓紅襪時打擊回溫，打擊率高達.364，並在第一戰從克羅謝（Garrett Crochet）手中轟出全壘打，不過在接下來的美聯分區系列賽對多倫多藍鳥時，他再度陷入低潮，15打數僅1安打、吞下11次三振，還在比賽中遭到主場球迷噓聲。

賽後，沃爾普表示：「我和訓練團之間的關係非常好，他們信任我，我也信任他們，我們一路奮戰到底。我本可以做得更好。」

雖然2025賽季成績不如預期，洋基內部仍對這位年輕游擊手抱有信心，卡許曼最後強調：「我們相信他是球隊長期藍圖中的一部分。」

