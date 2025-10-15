運動雲

陳柏良轟足協「台灣人欺負台灣人」　李洋怒：拿什麼證明重視運動

▲中華男足慘敗泰國，總教練黃哲明賽後請辭、中華男足精神領袖陳柏良。（圖／中華足協提供）

▲中華男足精神領袖陳柏良痛批足協「台灣人欺負台灣人」。（圖／中華足協提供）

文／中央社

台灣男足確定無緣2027亞洲盃會內賽，中華足協被爆出多項行政疏失，甚至隊長陳柏良批評「台灣人欺負台灣人」，對此，運動部長李洋表達不滿，強調必須檢討制度性問題。

台灣男足昨天在亞洲盃資格賽以1比6不敵泰國，確定無緣搶下會內賽門票，沒想到賽後總教練黃哲明無預警請辭，並抨擊中華民國足球協會未給予合理的待遇與尊重。隊長陳柏良也批評，日前到泰國比賽時，不僅住宿條件簡陋，訓練設備還不足，並心寒表示：「台灣人欺負台灣人。」

對此，運動部長李洋今天出席活動接受媒體聯訪時表示，協會存在是為了解決選手需求，並透露昨天賽後看到教練、選手表達無奈的新聞，自己也有一些情緒，因此早上已與足協開會，要求3天內提出具體檢討報告，「否則，拿什麼證明我們重視運動。」

▲▼第3屆巴林亞洲青年運動會代表團授旗典禮。（圖／中華奧會提供）

▲李洋今日出席巴林亞洲青年運動會代表團授旗典禮，回應足協多項疏失風波。（圖／中華奧會提供）

李洋指出，後續將安排與黃哲明、陳柏良面談，進一步了解教練與選手面臨的困難。同時確保未來足協改進作為符合代表隊的需求與整體發展方向，並強調「這件事是運動部成立後的嚴重警訊」。

李洋強調，目標是提供運動員良好的環境，並呼籲特定體育團體應檢討制度性問題，而非僅以個案方式處理。他也表示，不樂見以扣減補助款作為懲處方式，避免造成運動員損失，「希望未來結合各界力量，讓台灣足球持續邁進，而不像現在這樣越來越退步。」

足協透過聲明表示，住宿為泰國足協提供的官方建議名單，依照預算與安全考量後，委請泰國足協訂房，未來針對住宿方面會審慎篩選。主場訓練場地部分，足協坦承難辭其咎，在台灣北部天然草地有限的情況下，2026年3月主場賽事也有類似情形，「足協必定審慎對待，提早進行場地預借。」

▲中華男足慘敗泰國，總教練黃哲明賽後請辭、中華男足精神領袖陳柏良。（圖／中華足協提供）

▲中華男足慘敗泰國，總教練黃哲明賽後請辭。（圖／中華足協提供）

