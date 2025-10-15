運動雲

>

史上第10人！柯瑞加入「忠誠俱樂部」　生涯17季都效力勇士

記者游郁香／綜合報導

勇士天王柯瑞（Stephen Curry）即將迎來生涯又一新里程碑。隨著新賽季下周正式開打，他將成為NBA史上第10位在同一支球隊效力至少17季的球員，進入極為稀有的傳奇俱樂部。

時間回到2009年，勇士以首輪第7順位選中這位來自戴維森大學的神射，當時灣區正處於谷底，沒人能預料到這個瘦小的後衛，日後竟徹底改寫金州的命運。柯瑞不僅兩度榮膺年度MVP，更率領勇士拿下4座NBA總冠軍，終結球隊長達40年的冠軍荒，幫助金州建立起王朝。

▲▼NBA媒體日，勇士柯瑞、格林、巴特勒 。（圖／達志影像／美聯社）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲柯瑞將成為NBA史上第10位在同隊效力滿17季的球星。（圖／達志影像／美聯社）

如今邁入第17季，柯瑞已成為灣區體壇最具象徵意義的運動員之一。他讓勇士成為全球最具價值的NBA球隊， 他本人也多次公開表態，希望能在勇士結束職業生涯，在這個「忠誠已成稀有品」的時代，柯瑞與勇士的緊密關係依舊堅不可摧。

柯瑞的現行合約將持續至2026-27賽季，屆時他將邁入第18個年頭。如果一切順利，柯瑞將加入一個更加稀有的傳奇俱樂部——在NBA歷史上，整個生涯都只效力一隊的，只有6位球星，他未來有望成為第7位。

整個生涯都效忠一支球隊的傳奇，包括諾威斯基（Dirk Nowitzki）在達拉斯效力21季、布萊恩（Kobe Bryant）在湖人20季、哈斯倫（Udonis Haslem）在熱火20季、鄧肯（Tim Duncan）在馬刺19季、史塔克頓（John Stockton）在爵士19季，以及米勒（Reggie Miller）在溜馬18季。

▲▼勇士柯瑞。（圖／達志影像／美聯社）

▲柯瑞多次表態願終身效力勇士。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA勇士柯瑞金州勇士王朝忠誠球星

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

丘里奧首球砲轟山本由伸　大谷翔平起頭季後賽第5轟創18年紀錄

丘里奧首球砲轟山本由伸　大谷翔平起頭季後賽第5轟創18年紀錄

山本由伸111球7K完投勝！大谷翔平1安打1盜壘　道奇2連勝

山本由伸111球7K完投勝！大谷翔平1安打1盜壘　道奇2連勝

山本由伸完投締造日本第一人　道奇連兩戰先發超扛寫9年紀錄

山本由伸完投締造日本第一人　道奇連兩戰先發超扛寫9年紀錄

39歲林益全傳遭釋出動向受矚　IG發文謝謝統一這三年照顧

39歲林益全傳遭釋出動向受矚　IG發文謝謝統一這三年照顧

大谷翔平終於安打！突破20打席熄火低潮　讓釀酒人主場靜默

大谷翔平終於安打！突破20打席熄火低潮　讓釀酒人主場靜默

「排球甜心」突宣布退役！最後一舞時程曝光

「排球甜心」突宣布退役！最後一舞時程曝光

鄭浩均待命台灣大賽　看挑戰賽驚呼林智平太扯：原本也看好統一但...

鄭浩均待命台灣大賽　看挑戰賽驚呼林智平太扯：原本也看好統一但...

把我們最糟一面逼出來！釀酒人教頭致敬山本由伸：指叉球像速球

把我們最糟一面逼出來！釀酒人教頭致敬山本由伸：指叉球像速球

慘敗！遭泰國單場狂進6球　中華男足總教練黃哲明賽後請辭

慘敗！遭泰國單場狂進6球　中華男足總教練黃哲明賽後請辭

王政順練習賽連2天開轟！吳俊偉成苦主　平常心備戰台灣大賽

王政順練習賽連2天開轟！吳俊偉成苦主　平常心備戰台灣大賽

【respect空服員】怪婦吃7個便當亂吐！鄰座乘客：此生最噁航班

熱門新聞

丘里奧首球砲轟山本由伸　大谷翔平起頭季後賽第5轟創18年紀錄

山本由伸111球7K完投勝！大谷翔平1安打1盜壘　道奇2連勝

山本由伸完投締造日本第一人　道奇連兩戰先發超扛寫9年紀錄

39歲林益全傳遭釋出動向受矚　IG發文謝謝統一這三年照顧

大谷翔平終於安打！突破20打席熄火低潮　讓釀酒人主場靜默

「排球甜心」突宣布退役！最後一舞時程曝光

讀者回應

﻿

熱門新聞

1丘里奧首球砲轟山本由伸

2山本由伸111球完投勝！道奇2連勝

3山本由伸完投締造日本新猷

4今年一軍0出賽！林益全傳遭釋出　IG發文：謝謝統一這三年照顧

5大谷翔平終於安打！突破20打席熄火低潮

最新新聞

1運動部請足協3天內提檢討報告

2T.赫南德茲：不用對付那2人真開心！

3男足主帥請辭質疑支援不足　足協回應

4克蕭要兒子學山本由伸投球

5史上第10人！柯瑞加入「忠誠俱樂部」

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

12強逆襲奪冠之路搬上大銀幕！《絕勝》王識賢、鳳小岳主演

統一獅痛失4分領先遭逆轉　餅總點名猿隊難纏人物

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

背水一戰球迷落淚成動力　黃子鵬中繼回先發更珍惜每一場

何品室融代打建功笑稱「壓力不在我這邊」　追平後開始緊張要守備

【社死級掛網】排球還沒到 牙套先到了

徐佳瑩突忘記自己生過二胎 容祖兒超慌張：不能說的嗎？XD

顏正國50歲癌逝　肺腺癌篩檢　蘇一峰推這檢驗比X光有效

台中社區「2噸重水泥陽台」4樓崩落狠砸馬路　住戶半夜被嚇醒

【爸爸帶娃可以多荒謬？】兒子腳上穿的「不是襪子是手套」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366