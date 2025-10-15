史上第10人！柯瑞加入「忠誠俱樂部」　生涯17季都效力勇士

Stephen Curry is set to become the 10th player ever to play 17 or more seasons with one team.— NBA Communications (@NBAPR) October 14, 2025
Of the other nine players, six played their entire NBA career with only one team:
▪️ Dirk Nowitzki (21 seasons, DAL)
▪️ Kobe Bryant (20 seasons, LAL)
▪️ Udonis Haslem (20 seasons,… pic.twitter.com/ssMyjrOOr4
記者游郁香／綜合報導
勇士天王柯瑞（Stephen Curry）即將迎來生涯又一新里程碑。隨著新賽季下周正式開打，他將成為NBA史上第10位在同一支球隊效力至少17季的球員，進入極為稀有的傳奇俱樂部。
時間回到2009年，勇士以首輪第7順位選中這位來自戴維森大學的神射，當時灣區正處於谷底，沒人能預料到這個瘦小的後衛，日後竟徹底改寫金州的命運。柯瑞不僅兩度榮膺年度MVP，更率領勇士拿下4座NBA總冠軍，終結球隊長達40年的冠軍荒，幫助金州建立起王朝。
▲柯瑞將成為NBA史上第10位在同隊效力滿17季的球星。（圖／達志影像／美聯社）
如今邁入第17季，柯瑞已成為灣區體壇最具象徵意義的運動員之一。他讓勇士成為全球最具價值的NBA球隊， 他本人也多次公開表態，希望能在勇士結束職業生涯，在這個「忠誠已成稀有品」的時代，柯瑞與勇士的緊密關係依舊堅不可摧。
柯瑞的現行合約將持續至2026-27賽季，屆時他將邁入第18個年頭。如果一切順利，柯瑞將加入一個更加稀有的傳奇俱樂部——在NBA歷史上，整個生涯都只效力一隊的，只有6位球星，他未來有望成為第7位。
整個生涯都效忠一支球隊的傳奇，包括諾威斯基（Dirk Nowitzki）在達拉斯效力21季、布萊恩（Kobe Bryant）在湖人20季、哈斯倫（Udonis Haslem）在熱火20季、鄧肯（Tim Duncan）在馬刺19季、史塔克頓（John Stockton）在爵士19季，以及米勒（Reggie Miller）在溜馬18季。
▲柯瑞多次表態願終身效力勇士。（圖／達志影像／美聯社）
讀者回應