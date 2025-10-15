史上第10人！柯瑞加入「忠誠俱樂部」　生涯17季都效力勇士

Stephen Curry is set to become the 10th player ever to play 17 or more seasons with one team.



Of the other nine players, six played their entire NBA career with only one team:



▪️ Dirk Nowitzki (21 seasons, DAL)

▪️ Kobe Bryant (20 seasons, LAL)

▪️ Udonis Haslem (20 seasons,… pic.twitter.com/ssMyjrOOr4 — NBA Communications (@NBAPR) October 14, 2025

記者游郁香／綜合報導

勇士天王柯瑞（Stephen Curry）即將迎來生涯又一新里程碑。隨著新賽季下周正式開打，他將成為NBA史上第10位在同一支球隊效力至少17季的球員，進入極為稀有的傳奇俱樂部。

時間回到2009年，勇士以首輪第7順位選中這位來自戴維森大學的神射，當時灣區正處於谷底，沒人能預料到這個瘦小的後衛，日後竟徹底改寫金州的命運。柯瑞不僅兩度榮膺年度MVP，更率領勇士拿下4座NBA總冠軍，終結球隊長達40年的冠軍荒，幫助金州建立起王朝。

▲柯瑞將成為NBA史上第10位在同隊效力滿17季的球星。（圖／達志影像／美聯社）

如今邁入第17季，柯瑞已成為灣區體壇最具象徵意義的運動員之一。他讓勇士成為全球最具價值的NBA球隊， 他本人也多次公開表態，希望能在勇士結束職業生涯，在這個「忠誠已成稀有品」的時代，柯瑞與勇士的緊密關係依舊堅不可摧。

柯瑞的現行合約將持續至2026-27賽季，屆時他將邁入第18個年頭。如果一切順利，柯瑞將加入一個更加稀有的傳奇俱樂部——在NBA歷史上，整個生涯都只效力一隊的，只有6位球星，他未來有望成為第7位。



整個生涯都效忠一支球隊的傳奇，包括諾威斯基（Dirk Nowitzki）在達拉斯效力21季、布萊恩（Kobe Bryant）在湖人20季、哈斯倫（Udonis Haslem）在熱火20季、鄧肯（Tim Duncan）在馬刺19季、史塔克頓（John Stockton）在爵士19季，以及米勒（Reggie Miller）在溜馬18季。

▲柯瑞多次表態願終身效力勇士。（圖／達志影像／美聯社）