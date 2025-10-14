平野備戰之餘籌備「大胃王企劃」？隨行翻譯也被點名參戰

▲平野惠一 。（圖／記者王真魚攝）



記者王真魚／台中報導

中信兄弟持續為台灣大賽以戰代訓，總教練平野惠一備戰之餘找樂子，今日賽前突然拿起手機拍下情蒐人員跑步畫面，記者問及此事，他神情嚴肅地宣布，「我想要舉辦中信兄弟大胃王比賽，為了這場大胃王比賽，大家要有好的調整！」

據了解，翻譯樂樂也是挑戰者之一，她靦腆地點頭表示，「我正在調整中。」目前初步規劃由情蒐、翻譯、影音等各行政部門推派一位代表，共計5人參賽。平野進一步透露，教練團方面還有外野教練黃稚峰參戰。

平野同時強調，選手目前仍在球季中不會參加，至於為何有這個構想，他表示，「我們上周一軍一起聚餐吃燒肉，我觀察到幾位食量不錯，吃很多呢！就很好奇誰才是真正的大胃王、誰是美食王。」

是否看好自家翻譯的表現時，平野毫不猶豫地點頭，「應該滿厲害的，有機會晉級前半段！」

回到備戰台灣大賽話題，這將是中職36年來首次出現「日籍教頭對決」，樂天桃猿總教練古久保健二將與平野正面過招。

對此，平野表示不會特別去在意，「完全不會考慮這件事，也不能想太多。總教練不能太顯眼，主角是球員。我們重點放在球迷，希望讓他們開心看球。」

他也提到，與古久保有著共同理念，「希望能讓中職的環境變得更好，讓球員變得更強，整個聯盟朝更好的方向前進，也很榮幸能和古久保大前輩在台灣大賽交手。」