樂天桃猿前進台灣大賽！10月15日主場門票正式開賣

▲樂天桃猿前進台灣大賽，10月15日門票正式開賣。（圖／樂天桃猿提供，下同）

記者游郁香／綜合報導

Rakuten Monkeys樂天桃猿前進2025年台灣大賽是有的！10月21日（二）Game3在臺北大巨蛋、10月22日（三）Game4在樂天桃園棒球場，台灣大賽樂天主場要與10號隊友繼續桃猿制霸！門票預售於ibon售票系統獨家販售，將自10月15日（三）起開放會員優先購票、10月16日（四）14:00全面開賣。

10月21日（二）Game3憑B1內野全區有價票券，可兌換象徵霸氣與團結的「桃猿制霸法被」乙件；內野L2、L4區有價票券，可隨機領取代表熱血精神的「是有的」或「WeAre」應援巾乙條，款式隨機發放，恕不挑選。

10月22日（三）Game4內野全區及大樂放鬆區憑有價票券，還可獲得展現榮耀與無畏信念的「無畏白球衣」乙件，搭配「吉祥物紅白拍拍手」乙份，所有贈品數量有限，送完為止。全猿主場號召10號隊友與桃猿男兒並肩作戰，團結一心齊聲應援，凝聚最強「猿氣彈」！TAIWAN SERIES NONSTOP，一起全猿猛進、桃猿制霸！

台灣大賽樂天主場賽程
10月21日（二）18:35 Game3 @臺北大巨蛋
10月22日（三）18:35 Game4 @樂天桃園棒球場

購票連結
https://ticket.ibon.com.tw/ActivityInfo/Details/39194
以及全台7-ELEVEN超商ibon機台

2025金猿卡&樂猿卡&年間席
#請使用先前發送之季後賽優先購票序號進行優先購票

#金猿及年間席等季票原座位優先購買權益
將優先保留原季票座位，陸續以官方後援會LINE@及個人信箱等聯繫方式，確認購買意願及後續取票付款流程。

樂天桃猿聯名卡友
請於指定優先購票階段，於ibon網路售票系統使用聯名卡進行購票結帳。

台灣大賽樂天主場購票時程
10/15(三) 10:00-13:00 ➤2025金猿卡優先購票
10/15(三) 14:00-17:00 ➤2025年間席優先購票
10/15(三) 18:00 - 10/16(四) 09:00 ➤2025樂猿卡優先購票
10/16(四) 10:00-12:00 ➤樂天桃猿聯名卡優先購票（僅限網站購票）
10/16(四) 14:00 ➤全面開放預售

注意事項
✅會員、年間席及樂天桃猿聯名卡友，優先購票每人每場限4張。
✅全面開賣後每筆訂單最多8張。
✅若需電子票請使用ibon網路售票系統，7-ELEVEN超商機台不支援電子取票。
✅快樂炒、團猿席、大樂放鬆區、寵物樂園等特色席位僅提供預售，將於全面開賣階段開放販售。
✅快樂炒、團猿席、大樂放鬆區等多人套票席位，僅提供ibon網站購票。
✅桃園場次內外野含尊猿席預售至比賽當日11:00。
✅桃園場次特色席位預售至比賽前一晚23:59。
✅臺北大巨蛋場次預售至比賽當日18:00。
✅臺北大巨蛋場次購票選位，請留意售票系統舞台方向。
✅全猿主場內野全區進攻時皆可站立應援。
✅其他預售票相關規定，詳見預售購票頁面說明。
✅贈品數量有限，送完為止，詳細領取資訊請鎖定後續公告。
✅樂天桃猿球團保有修改、變更活動內容之權利。

