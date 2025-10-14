籃網狂出清主力！老闆蔡崇信攤牌　「希望能拿到好順位」

Joe Tsai on the Brooklyn Nets strategy in 2026



"We have one (first-round) pick in 2026, and we hope to get a good pick… You can predict what kind of strategy we will use for this season.”



記者游郁香／綜合報導

布魯克林籃網本季目標已確立，球團正式啟動「重建模式」。球隊老闆蔡崇信近日在Podcast節目上親口證實，「我們希望能拿到好順位。」他坦言這是一個「重建年」，外界也普遍認為，籃網已準備在2026年選秀中累積更多籤位與年輕資產。

蔡崇信在《All-In Podcast》節目上直言，「我得說，我們正處於重建年。我們在2025年選秀已經花掉所有籤位，今年夏天我們擁有5個首輪籤……我們在2026年還有一個（首輪）籤，我們希望能拿到一個好順位。」他也補充，「所以你可以預測我們本季會採取什麼樣的策略，不過我們的確是一支非常年輕的球隊。」

▲籃網放走多名主力，新賽季將以湯瑪斯（右）為核心。（圖／達志影像／美聯社）

事實上，籃網的操作早已顯示他們的意圖。球團不僅在6月的選秀會用掉5枚首輪籤，一口氣選進5名新秀，寫下聯盟歷史；今年更陸續放走芬尼-史密斯（Dorian Finney-Smith）、施洛德（Dennis Schroder）、強森（Cam Johnson）與羅素（D’Angelo Russell）等多名主力。

新賽季，他們將由湯瑪斯（Cam Thomas）與小波特（Michael Porter Jr.）主導進攻節奏，並給年輕球員更多磨練空間。

▲冠軍射手小波特今夏來到布魯克林，但籃網正進入重建期。（圖／達志影像／美聯社）

外界普遍認為，籃網「瞄準」的是2026年的頂級新秀，明年將有多位潛力大物投入選秀，堪薩斯大學的彼得森（Darryn Peterson）、楊百翰大學的迪班薩（A.J. Dybantsa）與杜克大學的布瑟（Cameron Boozer）都被視為潛在狀元人選，另有阿蒙特（Nate Ament）、布朗（Mikel Brown）與耶蘇富（Tounde Yessoufou）等新星也備受矚目。

除了布魯克林外，猶他爵士與華盛頓巫師也被點名正在採取類似的「提前卡位」策略，幾支季後賽希望渺茫的球隊，恐怕都會早早加入爭奪高順位選秀籤的行列。