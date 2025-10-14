最速152公里！巨人陽念希旅美首季適應與成長　增肌6公斤強化體能

▲陽念希。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／綜合報導

陽念希今年初正式加盟美國職棒舊金山巨人，展開旅美生涯首年挑戰。經過一整季的訓練與出賽，他在新人聯盟賽季後段登板，4場比賽累計投5局失3分，送出8次三振、2次保送，K9值達14.4，最快球速追平生涯紀錄152公里。整體球速與控球能力皆有明顯進步，展現紮實投球基礎與逐步提升的身體條件。

雖然直到7月才迎來首次登板，陽念希從球季初期便隨隊熟悉環境與節奏。他表示：「其實很早就適應了，前面看了很多比賽、準備時間也夠，第一場就能進入狀況。」由於出賽時間較晚，球隊安排以調整與強化身體為主，「剛開始球隊讓我先休息，主要是重量訓練和身體強化，之後每週一場比賽，局數不多，重點是讓我熟悉美職節奏。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

談到身形變得更壯，陽念希笑說並非刻意增重：「可能這邊飲食肉多，加上營養補充和重訓，自然就變大隻。返台前一對一檢討時，教練聽到我多了6公斤肌肉還嚇一跳。」他表示增重後投球更穩定，「身體更有力、動作更穩、控球更準，球速也能維持，整體控制能力提升不少。」教練團也強調年輕投手要以體能為基礎，「教練常提醒我們，年輕球員最重要的是把身體練好，基礎打穩，未來才有機會往上升級。」

回顧整季，陽念希認為每場比賽都有收穫，「有一場控球不理想，後來和教練討論發現不是動作問題，而是我想太多。那次學到不要過度懷疑自己，下一場就調整回來。」隨著經驗累積，他逐漸建立屬於自己的節奏與例行流程，「每週一場比賽、一場牛棚，讓我更了解自己的身體。每天練習前會依狀況微調訓練內容，維持比賽時的最佳狀態。」

球季結束後，他也參與秋季訓練營持續實戰調整，「雖然有些球員已經放假，但教練提醒我們訓練是為了自己，多練一分就多收穫一分。」

旅美首年，陽念希在場內外都獲得不少學習機會，與同效力巨人系統的學長李晨薰互動密切，「很多生活和球隊的事都能問他，尤其他受過傷，更懂得保護身體，讓我學到如何長期維持健康。」

舊金山巨人亞太區球探薛奕煌季後給出肯定評價：「陽念希在首個完整賽季展現出強大的適應力與沉著心態，擁有成熟的速球與滑球掌握能力，能主動攻擊好球帶，即使面臨危機也能迅速調整，保持投球侵略性。」

回台後，陽念希將依球隊課表持續訓練，「先休息一下再開始課表訓練，維持力量與手感。」展望明年，他期許自己能挑戰更高層級，「我有信心升上去，但不會太急躁，會一步步來。希望能拉長投球局數，修正不足之處，讓自己更穩定、更強壯。」