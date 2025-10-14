兩度敬遠陷低潮的大谷翔平　釀酒人教頭強調戰術正確：數據非重點

▲大谷翔平。（圖／路透）

記者楊舒帆／綜合報導

大谷翔平14日（台灣時間）遭到兩次「敬遠」，釀酒人總教練墨菲（Pat Murphy）賽後解釋用意：「數據不是重點，這是正確的決定。」

釀酒人合計在兩個時刻故意保送大谷翔平。第一次是在5局上1出局二壘有人時，選擇故意保送，但後續道奇沒有補上火力。第二次則是在9局上關鍵時刻，烏里比（Abner Uribe）在二、三壘有跑者時再度敬遠大谷，結果貝茲（Mookie Betts）選到保送，讓道奇攻下保險分，也成為勝負關鍵之一。

墨菲賽後受訪談到兩度「禮遇」大谷翔平時表示：「這個決定並沒有那麼困難。當壘包是空的時候，能用敬遠來創造雙殺機會，在右投手投球的情況下，這樣做是必要的。即使大谷近期狀況不佳，他仍是非常危險的打者，一個高飛球就可能帶走1分。面對像史奈爾（Blake Snell）這樣的投手，我們打線的狀況又不好，更不可能讓對手多拿分。」

大谷在前一輪對費城人的分區系列賽中，18打數僅1安打、打擊率0.056，且被三振9次，近期連16打席無安打，陷入嚴重低潮。不過墨菲強調：「那些數據完全不重要。」

他解釋：「我昨天也說過，第二棒的貝茲是全聯盟最出色的球員之一。但我們的決定並非對他不敬，而是在右投手對決大谷的情況下，那就是最正確的選擇。因為大谷有強勁的擊球能力，能輕易把球打向外野。」

釀酒人對大谷與貝茲共投出4次保送，兩人合計6打數無安打。雖然因滿壘保送付出1分代價，但成功壓制這兩名核心打者，使道奇全場僅得2分。

墨菲最後再度強調：「我認為貝茲是球界最頂尖的球員之一，但那不是不尊重，而是戰略上的正確判斷。大谷是能把球強力打到外野的打者。」