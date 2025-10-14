運動雲

>

兩度敬遠陷低潮的大谷翔平　釀酒人教頭強調戰術正確：數據非重點

▲▼大谷翔平。（圖／路透）

▲大谷翔平。（圖／路透）

記者楊舒帆／綜合報導

大谷翔平14日（台灣時間）遭到兩次「敬遠」，釀酒人總教練墨菲（Pat Murphy）賽後解釋用意：「數據不是重點，這是正確的決定。」

釀酒人合計在兩個時刻故意保送大谷翔平。第一次是在5局上1出局二壘有人時，選擇故意保送，但後續道奇沒有補上火力。第二次則是在9局上關鍵時刻，烏里比（Abner Uribe）在二、三壘有跑者時再度敬遠大谷，結果貝茲（Mookie Betts）選到保送，讓道奇攻下保險分，也成為勝負關鍵之一。

[廣告]請繼續往下閱讀...

墨菲賽後受訪談到兩度「禮遇」大谷翔平時表示：「這個決定並沒有那麼困難。當壘包是空的時候，能用敬遠來創造雙殺機會，在右投手投球的情況下，這樣做是必要的。即使大谷近期狀況不佳，他仍是非常危險的打者，一個高飛球就可能帶走1分。面對像史奈爾（Blake Snell）這樣的投手，我們打線的狀況又不好，更不可能讓對手多拿分。」

大谷在前一輪對費城人的分區系列賽中，18打數僅1安打、打擊率0.056，且被三振9次，近期連16打席無安打，陷入嚴重低潮。不過墨菲強調：「那些數據完全不重要。」

他解釋：「我昨天也說過，第二棒的貝茲是全聯盟最出色的球員之一。但我們的決定並非對他不敬，而是在右投手對決大谷的情況下，那就是最正確的選擇。因為大谷有強勁的擊球能力，能輕易把球打向外野。」

釀酒人對大谷與貝茲共投出4次保送，兩人合計6打數無安打。雖然因滿壘保送付出1分代價，但成功壓制這兩名核心打者，使道奇全場僅得2分。

墨菲最後再度強調：「我認為貝茲是球界最頂尖的球員之一，但那不是不尊重，而是戰略上的正確判斷。大谷是能把球強力打到外野的打者。」

關鍵字： 大谷翔平釀酒人敬遠棒球戰略

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

從2勝領先到被逆轉！林岳平檢討「後援與守備」　親解獅帝芬未登板

從2勝領先到被逆轉！林岳平檢討「後援與守備」　親解獅帝芬未登板

道奇中滿壘計！釀酒人上演離奇雙殺守備　創史上第二紀錄

道奇中滿壘計！釀酒人上演離奇雙殺守備　創史上第二紀錄

史奈爾飆10K！佐佐木朗希劇場　道奇險勝釀酒人系列賽搶首勝

史奈爾飆10K！佐佐木朗希劇場　道奇險勝釀酒人系列賽搶首勝

統一無緣晉級後高塩將樹致意桃猿　川岸強拍肩安慰暖心一幕

統一無緣晉級後高塩將樹致意桃猿　川岸強拍肩安慰暖心一幕

「排球甜心」突宣布退役！最後一舞時程曝光

「排球甜心」突宣布退役！最後一舞時程曝光

山本由伸笑翻記者會！曝染黑髮原因「頭髮太亮了」　明先發迎強戰

山本由伸笑翻記者會！曝染黑髮原因「頭髮太亮了」　明先發迎強戰

「若有一人成就了我，那一定是戴資穎」　陳雨菲曝小戴暖心訊息

「若有一人成就了我，那一定是戴資穎」　陳雨菲曝小戴暖心訊息

古久保看林智平追平轟腦袋空白　桃猿逆襲「全是選手的功勞」

古久保看林智平追平轟腦袋空白　桃猿逆襲「全是選手的功勞」

36年首見！古久保PK平野　台灣大賽上演外籍教頭對決

36年首見！古久保PK平野　台灣大賽上演外籍教頭對決

波賽樂盛讚聯盟最強！威能帝興奮「中1日」後援　期待迎戰兄弟

波賽樂盛讚聯盟最強！威能帝興奮「中1日」後援　期待迎戰兄弟

【墜機瞬間】南加州直升機狂轉撞樹！目擊民眾嚇傻：OMG

熱門新聞

從2勝領先到被逆轉！林岳平檢討「後援與守備」　親解獅帝芬未登板

道奇中滿壘計！釀酒人上演離奇雙殺守備　創史上第二紀錄

史奈爾飆10K！佐佐木朗希劇場　道奇險勝釀酒人系列賽搶首勝

統一無緣晉級後高塩將樹致意桃猿　川岸強拍肩安慰暖心一幕

「排球甜心」突宣布退役！最後一舞時程曝光

山本由伸笑翻記者會！曝染黑髮原因「頭髮太亮了」　明先發迎強戰

讀者回應

﻿

熱門新聞

1林岳平虛心接受：後援與守備仍需成長

2道奇中滿壘計！釀酒人上演離奇雙殺守備

3佐佐木朗希劇場　道奇險勝釀酒人首勝

4高塩將樹致意桃猿　川岸強拍肩安慰

5「排球甜心」突宣布退役！最後一舞時程曝光

最新新聞

1富邦長春公開賽29日開戰！總獎金680萬

2籃網狂出清主力！老闆蔡崇信攤牌

3最速152公里！巨人陽念希旅美首季成長

4兩度敬遠大谷　釀酒人教頭強曝原因

5風城元老攻城獅年度口號：你信不信盼力挺

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

G4「歐印」洋投？古久保：做最好配置　樂見林立、小胖帶領年輕人

背水一戰球迷落淚成動力　黃子鵬中繼回先發更珍惜每一場

統一獅失誤成敗因！餅總喊話G4轉換心態　胡智爲先發、洋投看狀態

12強逆襲奪冠之路搬上大銀幕！《絕勝》王識賢、鳳小岳主演

統一獅痛失4分領先遭逆轉　餅總點名猿隊難纏人物

【不准下車！】搭車遇到萌犬眼神緊盯　一下車立刻崩潰挽留XD

【變臉變超快】久違回家黑貓哈氣　認出奴才後秒變撒嬌精XD

花蓮救災被當面嗆「作秀」　嘻小瓜氣炸：物資我們買的

高中生騎YouBike擦撞路邊車　留字條苦等車主10天變警察找上門

【respect空服員】怪婦吃7個便當亂吐！鄰座乘客：此生最噁航班
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366