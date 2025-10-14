「真的好想要牌啊」39歲謝淑薇可能再戰2028奧運　公開搭檔條件

▲謝淑薇仍想圓奧運獎牌夢。（圖／翻攝自Facebook／Su-Wei Hsieh 夢遊寫真人謝淑薇）

記者游郁香／綜合報導

台灣網壇一姐謝淑薇去年聯手21歲小將曹家宜出征巴黎奧運，可惜止步女雙8強，現年39歲的她今（14）日在臉書發文表示，「真的好想要」奧運獎牌，不排除再戰2028年洛杉磯奧運，並給出理想搭檔的條件，掀起球迷熱烈討論。

有「百搭天后」之稱的謝淑薇，坐擁7座大滿貫女雙冠軍、2座大滿貫混雙金盃，她的雙打能力極為出色，和不同搭檔都能締造佳績。除了在職業賽場達成偉大成就，謝淑薇在世大運、東亞運、亞運也都曾站上頒獎台，為我國爭光，唯獨少了奧運獎牌，去年她與曹家宜在巴黎止步女雙8強，再次留下遺憾。

「奧運打完後我在想，要怎麼拿到牌呢？下一屆真的好遠啊，屆時我也不在了吧，但是真的好想要啊，墊茶杯也很好用耶。」謝淑薇今日在個人臉書有感而發，透露不排除再戰2028洛杉磯奧運。

▲謝淑薇笑說拿奧運獎牌「墊茶杯也很好用」，幽默語氣中藏不住拚戰決心。（圖／達志影像／美聯社）

謝淑薇也公開未來奧運理想搭檔的選擇標準，「下一屆奧運我還在的話，搭檔的選擇會以單打選手為主，單打排名前一百零五為優先考量；第二順位是單打前兩百二、雙打前一百，以此兩項為目前選擇搭檔目標，不考慮終身全職雙打選手（我妹妹除外）。」

她直言自己不需被討好，只求對方「做好自己的本分」，「我會在與妳攜手的路上，採擷每一個更靠近目標的機會。」這番真誠又霸氣的宣言，立刻引發熱議，球迷紛紛留言，「真是天大的好消息！又可以有期待了，會一直幫淑薇加油，希望妳保持健康好狀態，順利達成目標。」「能把奧運獎牌拿去當杯墊也只有妳了，預祝2028奮勇奪牌！」