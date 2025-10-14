運動雲

大谷翔平連16打席無安打、單場3保送上壘　仍獲羅伯斯讚專業態度

▲▼大谷翔平。（圖／路透）

▲大谷翔平。（圖／路透）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇14日（台灣時間）在國聯冠軍系列賽首戰以2比1險勝釀酒人，雖然大谷翔平2打數無安打，但仍靠著3次保送（含2次故意保送）成功上壘，展現穩定選球能力。總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後稱讚他「今晚表現非常出色」。

大谷在外卡系列賽對紅人時曾轟出2發全壘打，但到了分區系列賽面對費城人時狀況下滑，18打數僅1安打，打擊率僅0.056，還因過度追打壞球遭教頭提醒。

不過進入國聯冠軍戰，大谷重新展現耐心。首打席面對釀酒人左投艾許比（Aaron Ashby），冷靜選球獲得保送；第2打席在3局1出局時擊出左外野飛球出局。5局第3打席被對手選擇申告敬遠，7局擊出一壘滾地球。

9局再度形成得點圈機會，釀酒人選擇對他進行本場第2次故意保送。隨後貝茲（Mookie Betts）選到保送，推進成1分保送打點，也讓道奇取得關鍵保險分。

大谷翔平此役2打數無安打，連16打席無安打，但單場3保送，季後賽累計6保送。道奇最終以1分之差驚險奪勝，系列賽拔得頭籌。羅伯斯賽後表示：「翔平今晚的表現非常棒，他沒有試圖做太多事情，而是冷靜選球，展現他一貫的專業態度。」

﻿

