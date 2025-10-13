運動雲

波賽樂盛讚聯盟最強！威能帝興奮「中1日」後援　期待迎戰兄弟

▲ 威能帝 。（圖／樂天桃猿提供）

記者楊舒帆／高雄報導

樂天桃猿3洋投全數登板拚戰，威能帝11日才先發投93球，13日殊死戰又在後援登板投2局奪4K、無失分，成功守住勝利。他賽前主動向總教練古久保健二請纓，首次以「先發又後援」的關鍵角色出場，讓他感到興奮，也期待晉級台灣大賽後與中信兄弟的交手。

威能帝透露：「賽前教練就跟我說要準備好，很享受在這種情況下投球。」他坦言過去從未經歷這種情況，「從來沒有過，第一次休一天就再登板後援，這種情況真的很興奮。」

此戰他投2局奪4K，是自己與教練團共同決定延長投球任務，「球隊有請我多投一局，我本人也準備好了。不管是季後挑戰賽或台灣大賽，我都會隨時準備登板。」

被問到是否想雪恥前一場表現不理想時，他平靜表示：「沒有特別這樣想，今天感覺很好，沒有因為上次失敗就想要投特別好，今天只是整體感覺很棒，這就是比賽。」

對於即將在台灣大賽面對中信兄弟，威能帝說：「很興奮，他們是一支攻守都很好的球隊，能對上這樣的對手，我很期待。」

同為洋投的波賽樂誇他是「聯盟最好的投手」，威能帝謙虛回應：「我不會這樣說自己，只是盡力做好本分。聽到別人這樣稱讚，真的很開心。」

談到桃猿三洋投全力出擊的氣氛，威能帝透露：「我跟其他洋將都有說，這是很重要的比賽，如果輸了，球季就結束、要回家了，所以彼此說好一定要一起表現好。冠宇、小朱等其他投手也都表現得很好。」

回想看到林智平在9局上轟出追平3分砲的那一刻，威能帝比著心口笑說：「那時候看到全壘打真的太激動了，心跳一直跳個不停，只想著要贏球。」

