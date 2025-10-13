運動雲

桃猿先發打線出爐！休息室氣氛佳　古久保怕「破壞氣氛」不喊話

▲樂天桃猿總教練古久保健二。（圖／記者李毓康攝）

▲樂天桃猿總教練古久保健二。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／高雄報導

樂天桃猿13日在季後挑戰賽進行殊死戰，力拚史無前例的「2敗後3連勝」逆襲。打線完全複製G3陣容，由波賽樂掛帥，迎戰統一獅爭奪晉級資格。總教練古久保健二坦言，原本想對球員喊話，但看到大家氣氛很好，便不想破壞。

林立連兩戰從板凳出發，古久保表示：「他的狀態跟昨天差不多，仍無法先發。」至於沿用前一戰的打線，他透露：「主要是想延續上一戰的氣勢，這套陣容也是目前球隊的最佳組合。」

最後一戰沒有退路，前一場以全本土投手應戰，這場洋投都列入出賽名單、隨時待命。先發的波賽樂雖然才剛中繼過，仍被賦予先發重任。古久保說：「沒有特別限制，會視他的狀況來調度換投。」

面對決勝戰，全隊凝聚力高。被問到是否在賽前向選手喊話，古久保笑言：「原本有想說一些話，但最後沒說。大家都知道該怎麼應戰，剛剛休息室氣氛很好，所以不想破壞。」

樂天桃猿先發打線
第一棒　陳晨威　左外野
第二棒　成晉　右外野
第三棒　林子偉　二壘
第四棒　林泓育　指定打擊
第五棒　梁家榮　三壘
第六棒　宋嘉翔　捕手
第七棒　李勛傑　一壘
第八棒　余德龍　游擊
第九棒　林政華　中外野

關鍵字： 樂天桃猿季後挑戰賽古久保球隊凝聚力打線

【笑到不行】學生放老師跳的「上車舞」 他居然現場跟著開跳！

