桃猿先發打線出爐！休息室氣氛佳　古久保怕「破壞氣氛」不喊話

▲樂天桃猿總教練古久保健二。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／高雄報導

樂天桃猿13日在季後挑戰賽進行殊死戰，力拚史無前例的「2敗後3連勝」逆襲。打線完全複製G3陣容，由波賽樂掛帥，迎戰統一獅爭奪晉級資格。總教練古久保健二坦言，原本想對球員喊話，但看到大家氣氛很好，便不想破壞。

林立連兩戰從板凳出發，古久保表示：「他的狀態跟昨天差不多，仍無法先發。」至於沿用前一戰的打線，他透露：「主要是想延續上一戰的氣勢，這套陣容也是目前球隊的最佳組合。」

最後一戰沒有退路，前一場以全本土投手應戰，這場洋投都列入出賽名單、隨時待命。先發的波賽樂雖然才剛中繼過，仍被賦予先發重任。古久保說：「沒有特別限制，會視他的狀況來調度換投。」

面對決勝戰，全隊凝聚力高。被問到是否在賽前向選手喊話，古久保笑言：「原本有想說一些話，但最後沒說。大家都知道該怎麼應戰，剛剛休息室氣氛很好，所以不想破壞。」

樂天桃猿先發打線

第一棒 陳晨威 左外野

第二棒 成晉 右外野

第三棒 林子偉 二壘

第四棒 林泓育 指定打擊

第五棒 梁家榮 三壘

第六棒 宋嘉翔 捕手

第七棒 李勛傑 一壘

第八棒 余德龍 游擊

第九棒 林政華 中外野