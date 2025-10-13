水手先發投手米勒挨轟後穩住戰局　締造罕見季後賽紀錄

▲米勒締造罕見季後賽紀錄。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

美聯冠軍系列賽首戰，西雅圖水手先發投手米勒（Bryce Miller）雖在首局遭史普林格（George Springer）轟出首打席首球全壘打，但他迅速回穩，後續6局未再失分，最終率隊以3比1逆轉擊敗多倫多藍鳥，並締造罕見季後賽紀錄。

水手在進入這個系列賽時士氣高昂，上一輪5戰擊敗底特律老虎，睽違24年再度闖進美聯冠軍戰，對這支重返競爭行列的球隊而言是重要里程碑。

此役先發投手米勒在首打席首球不慎挨轟失分，但他隨後展現強大心理素質，接下來未再失分，全場主投6局僅被2安打、失1分、送出3次三振，最終締造歷史。

根據《MLB.com》記者藍斯（Sarah Langs）統計，他是自2018年世界大賽波士頓紅襪投手普萊斯（David Price）之後，首位在季後賽被首位打者全壘打後仍能投滿6局以上、沒再失分的投手。

水手打線前5局被壓制，直到6局才由羅利（Cal Raleigh）轟出右外野全壘打扳平比分，普蘭柯（Jorge Polanco）再擊出左外野適時安打反超，隨後第8局普蘭柯再添保險打點，將比數擴大，最終以3比1收下勝利。