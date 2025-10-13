運動雲

>

12強奪冠搬上大銀幕！《絕勝》王識賢化身曾豪駒　鳳小岳投入領隊角色

記者胡冠辰／台北報導

年度熱血電影鉅作《絕勝》今（13日）於台北舉行盛大開拍記者會，本片以2024年世界棒球12強賽中華隊奪冠為靈感，聚焦在總教練曾豪駒帶領球隊從低谷逆襲世界的熱血故事；兩位主演王識賢與鳳小岳，現場也分享接演心情，重現台灣棒球精神的同時，也揭開「艋舺兄弟」睽違15年的再度合作。

▲《絕勝》電影主演 王識賢、鳳小岳。（圖／記者胡冠辰攝）

▲《絕勝》電影主演 王識賢、鳳小岳。（圖／記者胡冠辰攝，下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

飾演中華隊總教練「曾豪駒」的王識賢，一登場就笑言「壓力真的很大，但也無比興奮」，他表示，現在是拍一個真真實實站在你面前的一個人，跟之前拍的一些虛擬角色，那種心情是不一樣，「不過跟曾豪駒過程有訪談過，然後他就叫我一聲學長，那個時候我的壓力就減半了。」

王識賢與曾豪駒皆畢業於台北體院（現台北市立大學），談起兩人初次交流時的互動，他笑說：「他一來就說『學長好』，非常親和。」

為了貼近角色，他除了研究曾豪駒的談吐與帶隊風格，也調整體態與神情，「重點不是外型，而是那種內在的穩定與給球員信任的力量，曾總帶隊時給人一種安心感。」

飾演中華隊領隊的鳳小岳提及，團隊目前已密集準備兩個月，「要準備一支厲害的棒球隊，絕對不是把大家叫來就好了；這幾年職棒的發展是好幾十年慢慢累積出來的事情，所以今天我可以跟識賢哥一起站在這個這個地方，共襄盛舉這一件這麼令人興奮的事情。」

他表示，準備過程真的做了很多事情，就像真的一場比賽，「我們做了很多情蒐，每一次我到不管是劇辦、我們的辦公室或者是訓練現場看其他球員都是這樣；再來就是我去找了很多資深球員教我做人，還有很多甲組球隊，我也都去拜訪，就是不斷的蒐集資料。」

「剛剛導演也講到說，我們的劇本其實到現在都還在改這樣子，所以今天也是提早把所有人拉進來，讓我們知道，讓大家知道我們在做一件這麼值得令人興奮的事情，」鳳小岳接著說。

此外值得一提的是，《絕勝》也是王識賢與鳳小岳繼2010年《艋舺》後再度合作；當主持人提起往事時，兩人也談到再次合作的感受。

「彼此都年紀漸長，那種味道完全不同，」王識賢笑說，鳳小岳則回應：「那時我剛入行，現在能再和識賢哥合作，真的很榮幸。其實我也是看著他的戲長大的，」引起現場笑聲不斷。

▲《絕勝》電影主演 王識賢、鳳小岳。（圖／記者胡冠辰攝）

▲《絕勝》電影主演 王識賢、鳳小岳。（圖／記者胡冠辰攝）

▲《絕勝》電影主演 王識賢、鳳小岳。（圖／記者胡冠辰攝）

▲《絕勝》電影主演 王識賢、鳳小岳。（圖／記者胡冠辰攝）

關鍵字： 中華職棒、蔡其昌、絕勝、12強棒球、奪冠、中華隊鳳小岳王識賢

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

桌球亞錦賽驚見「中華民國國旗」　陸網氣炸喊罷賽：主辦出來道歉

桌球亞錦賽驚見「中華民國國旗」　陸網氣炸喊罷賽：主辦出來道歉

道奇「日本三本柱」太不公平！　釀酒人教頭想讓朗希被禁賽

道奇「日本三本柱」太不公平！　釀酒人教頭想讓朗希被禁賽

最速158王牌！日媒爆歐力士鎖定徐若熙　美日多支球團爭相關注

最速158王牌！日媒爆歐力士鎖定徐若熙　美日多支球團爭相關注

史奈爾、山本鎮守G1-G2！　羅伯斯揭不先讓大谷翔平先發原因

史奈爾、山本鎮守G1-G2！　羅伯斯揭不先讓大谷翔平先發原因

本季6戰全敗！道奇國聯冠軍戰強碰「剋星」釀酒人　大谷急需復甦

本季6戰全敗！道奇國聯冠軍戰強碰「剋星」釀酒人　大谷急需復甦

大谷翔平聯盟冠軍戰僅投一場　史奈爾扛首戰：釀酒人不是普通球隊

大谷翔平聯盟冠軍戰僅投一場　史奈爾扛首戰：釀酒人不是普通球隊

快訊／PLG新軍YKE ARK洋基方舟揭開神秘面紗　吉祥物叫約克貓

快訊／PLG新軍YKE ARK洋基方舟揭開神秘面紗　吉祥物叫約克貓

統一獅殊死戰先發打線出爐！陳傑憲續扛第3棒　陳聖平待評估

統一獅殊死戰先發打線出爐！陳傑憲續扛第3棒　陳聖平待評估

統一獅失誤成敗因！餅總喊話G4轉換心態　胡智爲先發、洋投看狀態

統一獅失誤成敗因！餅總喊話G4轉換心態　胡智爲先發、洋投看狀態

G4「歐印」洋投？古久保：做最好配置　樂見林立、小胖帶領年輕人

G4「歐印」洋投？古久保：做最好配置　樂見林立、小胖帶領年輕人

被副駕妻碎念不認路 老公使用鴨制大絕招

熱門新聞

桌球亞錦賽驚見「中華民國國旗」　陸網氣炸喊罷賽：主辦出來道歉

道奇「日本三本柱」太不公平！　釀酒人教頭想讓朗希被禁賽

最速158王牌！日媒爆歐力士鎖定徐若熙　美日多支球團爭相關注

史奈爾、山本鎮守G1-G2！　羅伯斯揭不先讓大谷翔平先發原因

本季6戰全敗！道奇國聯冠軍戰強碰「剋星」釀酒人　大谷急需復甦

大谷翔平聯盟冠軍戰僅投一場　史奈爾扛首戰：釀酒人不是普通球隊

讀者回應

﻿

熱門新聞

1桌球亞錦賽有「中華民國國旗」　陸網氣炸喊罷賽

2釀酒人教頭想讓朗希被禁賽！

3日媒爆歐力士鎖定徐若熙

4羅伯斯揭不讓大谷翔平第1、2戰先發原因

5道奇國聯冠軍戰強碰釀酒人　超慘數據曝

最新新聞

1賽前休息室喊話？古久保擔心破壞氣氛

2里夫斯傷勢無礙！湖人退勇士

3統一獅殊死戰餅總盼全員拿出最佳狀態

4統一獅殊死戰先發打線出爐！陳傑憲續扛第3棒

5布魯克斯大讚布克：他就像我大哥

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

林政華連兩場未進先發打線　9局代跑引熱議...古久保：他身體很健康

G4「歐印」洋投？古久保：做最好配置　樂見林立、小胖帶領年輕人

桃猿逆轉保命　林泓育開轟點燃反攻火苗「贏在團隊發揮」

背水一戰球迷落淚成動力　黃子鵬中繼回先發更珍惜每一場

統一獅失誤成敗因！餅總喊話G4轉換心態　胡智爲先發、洋投看狀態

優里？喬瑟夫？傻傻分不清

【高空放閃！】機長老公廣播突然告白 老婆害羞反應全錄下XD

【白沙屯媽祖直衝吊車大王豪宅】還爬樓梯上二樓賜福！胡董笑開懷

【真是孝子孝女餒XD】小孩「捧著」爸爸的大頭照還哭出來XD

【逃不了啦】三寶違停遇警想開走　下一秒被帥氣攔下XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366