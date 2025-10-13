12強奪冠搬上大銀幕！《絕勝》王識賢化身曾豪駒　鳳小岳投入領隊角色

記者胡冠辰／台北報導

年度熱血電影鉅作《絕勝》今（13日）於台北舉行盛大開拍記者會，本片以2024年世界棒球12強賽中華隊奪冠為靈感，聚焦在總教練曾豪駒帶領球隊從低谷逆襲世界的熱血故事；兩位主演王識賢與鳳小岳，現場也分享接演心情，重現台灣棒球精神的同時，也揭開「艋舺兄弟」睽違15年的再度合作。

▲《絕勝》電影主演 王識賢、鳳小岳。（圖／記者胡冠辰攝，下同）



飾演中華隊總教練「曾豪駒」的王識賢，一登場就笑言「壓力真的很大，但也無比興奮」，他表示，現在是拍一個真真實實站在你面前的一個人，跟之前拍的一些虛擬角色，那種心情是不一樣，「不過跟曾豪駒過程有訪談過，然後他就叫我一聲學長，那個時候我的壓力就減半了。」

王識賢與曾豪駒皆畢業於台北體院（現台北市立大學），談起兩人初次交流時的互動，他笑說：「他一來就說『學長好』，非常親和。」

為了貼近角色，他除了研究曾豪駒的談吐與帶隊風格，也調整體態與神情，「重點不是外型，而是那種內在的穩定與給球員信任的力量，曾總帶隊時給人一種安心感。」

飾演中華隊領隊的鳳小岳提及，團隊目前已密集準備兩個月，「要準備一支厲害的棒球隊，絕對不是把大家叫來就好了；這幾年職棒的發展是好幾十年慢慢累積出來的事情，所以今天我可以跟識賢哥一起站在這個這個地方，共襄盛舉這一件這麼令人興奮的事情。」

他表示，準備過程真的做了很多事情，就像真的一場比賽，「我們做了很多情蒐，每一次我到不管是劇辦、我們的辦公室或者是訓練現場看其他球員都是這樣；再來就是我去找了很多資深球員教我做人，還有很多甲組球隊，我也都去拜訪，就是不斷的蒐集資料。」

「剛剛導演也講到說，我們的劇本其實到現在都還在改這樣子，所以今天也是提早把所有人拉進來，讓我們知道，讓大家知道我們在做一件這麼值得令人興奮的事情，」鳳小岳接著說。

此外值得一提的是，《絕勝》也是王識賢與鳳小岳繼2010年《艋舺》後再度合作；當主持人提起往事時，兩人也談到再次合作的感受。

「彼此都年紀漸長，那種味道完全不同，」王識賢笑說，鳳小岳則回應：「那時我剛入行，現在能再和識賢哥合作，真的很榮幸。其實我也是看著他的戲長大的，」引起現場笑聲不斷。