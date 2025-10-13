WBC／中華隊12月公布名單、1月左營開訓　蔡其昌曝備戰全規劃

▲中華職棒大聯盟蔡其昌會長。（圖／記者胡冠辰攝）



記者胡冠辰／台北報導

2026世界棒球經典賽（下稱WBC）將於明年3月盛大登場，中華職棒會長蔡其昌今（13日）在出席以世界12強奪冠為背景的電影《絕勝》開拍記者會時，也同步說明中華隊最新備戰進度。

蔡其昌會長受訪中強調，國內球員將於台灣大賽結束後再行評估，旅外球員也將透過餐敘關心狀態，同時透露多項集訓與交流賽規劃，備戰計畫正一步步展開。

蔡其昌表示，目前教練團正在「密切觀察」中職賽季最後階段的表現，特別是台灣大賽將提供關鍵參考依據；他指出：「從例行賽到台灣大賽，我們會全面分析選手表現，包含身體狀態與心理承受力，尤其是面對高張力比賽的應變能力，這些都將成為評估是否有球員是大賽型選手的重要指標。」

中華隊預計將在12月公布首波集訓名單，並於2026年1月前往左營展開訓練，春節過後移師台北大巨蛋，進入正式賽前的最終衝刺；蔡其昌同時透露，中華隊將安排兩場與日本職棒球隊的交流賽，預定在明年2月底登場，讓球員實戰熱身、調整節奏，球隊部分等簽約程序完成後另行公布。

此外，旅外球員的整合同樣受到重視，蔡其昌提到，每年休賽季都會安排旅外球員餐敘，今年也不例外，「人數比往年多了不少，桌數要增加，」他笑說。

為掌握潛在對手的實力，聯盟情蒐小組也將於11月前往日本，觀察日、韓兩隊的交流賽，掌握第一手情報，蔡其昌強調，這不僅是備戰WBC的一環，更是向頂尖棒球國家看齊的實戰策略。