運動雲

>

WBC／中華隊12月公布名單、1月左營開訓　蔡其昌曝備戰全規劃

▲中華職棒大聯盟蔡其昌會長。（圖／記者胡冠辰攝）

▲中華職棒大聯盟蔡其昌會長。（圖／記者胡冠辰攝）

記者胡冠辰／台北報導

2026世界棒球經典賽（下稱WBC）將於明年3月盛大登場，中華職棒會長蔡其昌今（13日）在出席以世界12強奪冠為背景的電影《絕勝》開拍記者會時，也同步說明中華隊最新備戰進度。

蔡其昌會長受訪中強調，國內球員將於台灣大賽結束後再行評估，旅外球員也將透過餐敘關心狀態，同時透露多項集訓與交流賽規劃，備戰計畫正一步步展開。

[廣告]請繼續往下閱讀...

蔡其昌表示，目前教練團正在「密切觀察」中職賽季最後階段的表現，特別是台灣大賽將提供關鍵參考依據；他指出：「從例行賽到台灣大賽，我們會全面分析選手表現，包含身體狀態與心理承受力，尤其是面對高張力比賽的應變能力，這些都將成為評估是否有球員是大賽型選手的重要指標。」

中華隊預計將在12月公布首波集訓名單，並於2026年1月前往左營展開訓練，春節過後移師台北大巨蛋，進入正式賽前的最終衝刺；蔡其昌同時透露，中華隊將安排兩場與日本職棒球隊的交流賽，預定在明年2月底登場，讓球員實戰熱身、調整節奏，球隊部分等簽約程序完成後另行公布。

此外，旅外球員的整合同樣受到重視，蔡其昌提到，每年休賽季都會安排旅外球員餐敘，今年也不例外，「人數比往年多了不少，桌數要增加，」他笑說。

為掌握潛在對手的實力，聯盟情蒐小組也將於11月前往日本，觀察日、韓兩隊的交流賽，掌握第一手情報，蔡其昌強調，這不僅是備戰WBC的一環，更是向頂尖棒球國家看齊的實戰策略。

關鍵字： 中華職棒、蔡其昌、絕勝、12強棒球、奪冠、中華隊

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

桌球亞錦賽驚見「中華民國國旗」　陸網氣炸喊罷賽：主辦出來道歉

桌球亞錦賽驚見「中華民國國旗」　陸網氣炸喊罷賽：主辦出來道歉

道奇「日本三本柱」太不公平！　釀酒人教頭想讓朗希被禁賽

道奇「日本三本柱」太不公平！　釀酒人教頭想讓朗希被禁賽

最速158王牌！日媒爆歐力士鎖定徐若熙　美日多支球團爭相關注

最速158王牌！日媒爆歐力士鎖定徐若熙　美日多支球團爭相關注

史奈爾、山本鎮守G1-G2！　羅伯斯揭不先讓大谷翔平先發原因

史奈爾、山本鎮守G1-G2！　羅伯斯揭不先讓大谷翔平先發原因

本季6戰全敗！道奇國聯冠軍戰強碰「剋星」釀酒人　大谷急需復甦

本季6戰全敗！道奇國聯冠軍戰強碰「剋星」釀酒人　大谷急需復甦

大谷翔平聯盟冠軍戰僅投一場　史奈爾扛首戰：釀酒人不是普通球隊

大谷翔平聯盟冠軍戰僅投一場　史奈爾扛首戰：釀酒人不是普通球隊

快訊／PLG新軍YKE ARK洋基方舟揭開神秘面紗　吉祥物叫約克貓

快訊／PLG新軍YKE ARK洋基方舟揭開神秘面紗　吉祥物叫約克貓

統一獅殊死戰先發打線出爐！陳傑憲續扛第3棒　陳聖平待評估

統一獅殊死戰先發打線出爐！陳傑憲續扛第3棒　陳聖平待評估

統一獅失誤成敗因！餅總喊話G4轉換心態　胡智爲先發、洋投看狀態

統一獅失誤成敗因！餅總喊話G4轉換心態　胡智爲先發、洋投看狀態

G4「歐印」洋投？古久保：做最好配置　樂見林立、小胖帶領年輕人

G4「歐印」洋投？古久保：做最好配置　樂見林立、小胖帶領年輕人

機長老公廣播突然告白　她全程錄下害羞反應XD

熱門新聞

桌球亞錦賽驚見「中華民國國旗」　陸網氣炸喊罷賽：主辦出來道歉

道奇「日本三本柱」太不公平！　釀酒人教頭想讓朗希被禁賽

最速158王牌！日媒爆歐力士鎖定徐若熙　美日多支球團爭相關注

史奈爾、山本鎮守G1-G2！　羅伯斯揭不先讓大谷翔平先發原因

本季6戰全敗！道奇國聯冠軍戰強碰「剋星」釀酒人　大谷急需復甦

大谷翔平聯盟冠軍戰僅投一場　史奈爾扛首戰：釀酒人不是普通球隊

讀者回應

﻿

熱門新聞

1桌球亞錦賽有「中華民國國旗」　陸網氣炸喊罷賽

2釀酒人教頭想讓朗希被禁賽！

3日媒爆歐力士鎖定徐若熙

4羅伯斯揭不讓大谷翔平第1、2戰先發原因

5道奇國聯冠軍戰強碰釀酒人　超慘數據曝

最新新聞

1賽前休息室喊話？古久保擔心破壞氣氛

2里夫斯傷勢無礙！湖人退勇士

3統一獅殊死戰餅總盼全員拿出最佳狀態

4統一獅殊死戰先發打線出爐！陳傑憲續扛第3棒

5布魯克斯大讚布克：他就像我大哥

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

林政華連兩場未進先發打線　9局代跑引熱議...古久保：他身體很健康

G4「歐印」洋投？古久保：做最好配置　樂見林立、小胖帶領年輕人

桃猿逆轉保命　林泓育開轟點燃反攻火苗「贏在團隊發揮」

背水一戰球迷落淚成動力　黃子鵬中繼回先發更珍惜每一場

統一獅失誤成敗因！餅總喊話G4轉換心態　胡智爲先發、洋投看狀態

優里？喬瑟夫？傻傻分不清

【高空放閃！】機長老公廣播突然告白 老婆害羞反應全錄下XD

【白沙屯媽祖直衝吊車大王豪宅】還爬樓梯上二樓賜福！胡董笑開懷

【真是孝子孝女餒XD】小孩「捧著」爸爸的大頭照還哭出來XD

【逃不了啦】三寶違停遇警想開走　下一秒被帥氣攔下XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366