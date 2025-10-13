投球影響打擊？大谷翔平熄火　美媒：凸顯季後賽二刀流難度

▲大谷翔平打擊陷入低潮，美媒指出這凸顯「二刀流」在季後賽的難度。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

洛杉磯道奇「二刀流」巨星大谷翔平在對費城人的分區系列賽首戰，迎來生涯首次季後賽登板，繳出6局失3分、飆出9次三振的好投拿下勝投，不過當天他在打擊端陷入低潮，吞下4K。美媒《Dodger Blue》直指，這正凸顯出「二刀流」在季後賽的難度與極限。

在對費城人的首戰中，大谷投了6局（89球），被擊出3支安打、奪9次三振、送出2次四死球，失3分，最終拿下勝投。然而，「打者翔平」5打數被三振了4次、僅靠1次保送上壘。

道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）坦言，大谷在登板日理所當然會承受更多的負擔，當天對方投手桑切斯（Cristopher Sanchez）的狀況也非常好，「我認為，他在失掉3分的那個半局努力撐過去、試圖專注在投球上，這對他的打擊也產生了一定的影響。」

▲大谷翔平首次在季後賽挑戰二刀流，卻在分區系列賽嚴重熄火。（圖／達志影像／美聯社）

《Dodger Blue》記者波雷利（Matt Borelli）指出，大谷本季多次在「登板當天」或「隔天」打擊陷入低潮，「特別是在他剛恢復二刀流的初期，這個現象更加明顯。」

為了幫助大谷平衡體能，道奇在球季中也刻意調整登板節奏，延長他的先發間隔，並讓他多數於休兵日前登板，藉此讓身體有更多恢復時間。

《Dodger Blue》認為，道奇的做法顯示球團正盡力協助他在「投打兼修」之間取得平衡，但在季後賽這樣高壓、高強度的環境下，「二刀流」確實比任何時候都更加艱難。