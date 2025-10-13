運動雲

道奇「日本三本柱」太不公平！　釀酒人教頭想讓朗希被禁賽

▲▼洛杉磯道奇佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

▲釀酒人總教練墨菲打趣表示，「朗希那種投球根本作弊級，應該去申訴讓他禁賽。」（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

國聯冠軍系列賽即將在密爾瓦基開打，面對擁有「日本三本柱」大谷翔平、山本由伸與佐佐木朗希的洛杉磯道奇，釀酒人總教練墨菲（Pat Murphy）充滿敬意與警戒，他笑稱「他們太不公平了！」甚至打趣表示，考慮向聯盟申訴，讓 「令和怪物」佐佐木朗希被禁賽。

率領「低薪」的釀酒人締造國聯最佳戰績的墨菲，談到道奇豪華的投手陣容時，不吝給出最高評價。他首先盛讚大谷翔平，「他不用多說，絕對是史上最偉大的球員之一。我不知道他到底打了多少年，但可以肯定，他已經是歷史級的存在，而且還是位令人難以置信的投手。」

▲▼道奇「夢幻先發四本柱」大谷翔平、山本由伸、史奈爾、格拉斯諾合體。（圖／翻攝自X／Los Angeles Dodgers）

▲道奇「夢幻先發四本柱」大谷翔平、山本由伸、史奈爾、葛拉斯諾合體。（圖／翻攝自X／Los Angeles Dodgers）

談到大谷的招牌武器——指叉球，墨菲更是語氣充滿驚嘆，「上次對戰時，他的指叉球從好球帶上緣一路掉到下緣，簡直是藝術。我從來沒看過哪位球員能投出那樣的球，要打到那種球真的太難了。」

墨菲同樣點名即將在第1戰先發的左投史奈爾（Blake Snell）、葛拉斯諾（Tyler Glasnow）與山本由伸，直言「他們都非常出色」。

當話題轉到道奇的「新守護神」佐佐木朗希時，墨菲忍不住苦笑，「最後上來那個能投出100英里（約161公里）又能丟指叉球的傢伙……那根本是作弊啊！」他半開玩笑地補了一句，「我可能得去查查，有沒有什麼理由可以向聯盟申訴，讓他暫時被禁賽（笑）。」

▲大谷翔平有望主投國聯冠軍賽G1　羅伯斯暗示。（圖／達志影像／美聯社）

▲釀酒人教頭墨菲苦笑直呼「不公平」，稱大谷翔平為「史上最偉大之一」。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 棒球MLB洛杉磯道奇釀酒人大谷翔平山本由伸佐佐木朗希墨菲國聯冠軍系列賽

