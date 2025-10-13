道奇「日本三本柱」太不公平！　釀酒人教頭想讓朗希被禁賽

▲釀酒人總教練墨菲打趣表示，「朗希那種投球根本作弊級，應該去申訴讓他禁賽。」（圖／達志影像／美聯社）

國聯冠軍系列賽即將在密爾瓦基開打，面對擁有「日本三本柱」大谷翔平、山本由伸與佐佐木朗希的洛杉磯道奇，釀酒人總教練墨菲（Pat Murphy）充滿敬意與警戒，他笑稱「他們太不公平了！」甚至打趣表示，考慮向聯盟申訴，讓 「令和怪物」佐佐木朗希被禁賽。

New series, new media group means Pat Murphy meets all the Japanese media in Milwaukee. pic.twitter.com/ZClILcQOHN
October 12, 2025

率領「低薪」的釀酒人締造國聯最佳戰績的墨菲，談到道奇豪華的投手陣容時，不吝給出最高評價。他首先盛讚大谷翔平，「他不用多說，絕對是史上最偉大的球員之一。我不知道他到底打了多少年，但可以肯定，他已經是歷史級的存在，而且還是位令人難以置信的投手。」

▲道奇「夢幻先發四本柱」大谷翔平、山本由伸、史奈爾、葛拉斯諾合體。（圖／翻攝自X／Los Angeles Dodgers）

談到大谷的招牌武器——指叉球，墨菲更是語氣充滿驚嘆，「上次對戰時，他的指叉球從好球帶上緣一路掉到下緣，簡直是藝術。我從來沒看過哪位球員能投出那樣的球，要打到那種球真的太難了。」

墨菲同樣點名即將在第1戰先發的左投史奈爾（Blake Snell）、葛拉斯諾（Tyler Glasnow）與山本由伸，直言「他們都非常出色」。

當話題轉到道奇的「新守護神」佐佐木朗希時，墨菲忍不住苦笑，「最後上來那個能投出100英里（約161公里）又能丟指叉球的傢伙……那根本是作弊啊！」他半開玩笑地補了一句，「我可能得去查查，有沒有什麼理由可以向聯盟申訴，讓他暫時被禁賽（笑）。」

▲釀酒人教頭墨菲苦笑直呼「不公平」，稱大谷翔平為「史上最偉大之一」。（圖／達志影像／美聯社）