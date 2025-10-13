運動雲

釀酒人終結者是大谷鐵粉　曬超珍貴簽名：在同一空間就很幸福

記者游郁香／綜合報導

國聯冠軍系列賽即將在明（14）日開打，釀酒人終結者梅吉爾（Trevor Megill）是「二刀流」巨星大谷翔平的鐵粉，他的置物櫃裡還放著幾張大谷的球員卡，其中一張上有親筆簽名，他透露大谷對簽名十分謹慎，「除了指定的卡之外，他不會簽任何東西。但能跟他待在同一個房間，已經覺得很開心了。」

梅吉爾在今年7月全明星賽上獲得難得機會，讓大谷在球員卡上簽名。他回憶，「那真的是特別的時刻，畢竟是全明星賽。那種時候大家都比較放鬆，就像在說，『如果你想要簽名，現在是唯一的機會喔』的氛圍。所以，那次算是例外吧。」

梅吉爾指著自己的置物櫃，他笑說，「我現在櫃子裡還放著幾張大谷的卡，那張簽名卡就藏在那個盒子後面。」他說，大谷幾乎從不簽名，「他對這類事情非常謹慎，應該是和Topps（球員卡公司）有簽約吧。除了指定的卡之外，他不會簽任何東西。但能跟他待在同一個房間，我已經覺得很開心了。」

▲▼釀酒人終結者梅吉爾是大谷翔平鐵粉。（圖／達志影像／美聯社）

▲釀酒人終結者梅吉爾是大谷翔平的鐵粉。（圖／達志影像／美聯社）

被問到將與大谷在季後賽交手，是否如「美夢成真」？梅吉爾直呼，「他真的是不可思議的選手，我從他還在天使時期就很喜歡他。這是我本季第3次對上他，能跟世界上最頂尖的球員比拚，永遠是件令人興奮的事。他絕對是屬於『世界最強』那個層級的球員。」

梅吉爾還透露，每次比賽都會主動向大谷打招呼，「他在外野時，我會盡量喊他一聲，像是『嘿，最近好嗎？』我真的非常尊敬他，他是這項運動最棒的榜樣之一。能和他在同一個空間、說上幾句話、傳達我的敬意，我就已經很開心了。」

【高空放閃！】機長老公廣播突然告白 老婆害羞反應全錄下XD

