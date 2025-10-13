周天成血染襪子締北極賽2連霸　連2天浴血奮戰當孩子的榜樣

記者游郁香／綜合報導

35歲的台灣一哥周天成昨晚在超級500系列北極公開賽締造男單2連霸，他這一站不僅場場打滿3局，最後2天更是「浴血奮戰」，4強賽右手流血，決賽磨破腳底的水泡，他忍著劇痛擊敗今年曾登上球王寶座的泰國名將昆拉武特，喜迎個人本季首冠，賽後脫下鞋子，他的襪子已被鮮血染紅。

高度自律的周天成雖已年過35，目前仍高居世界第5，包含北極賽在內，他今年7度打進BWF巡迴賽4強，台北賽和印尼賽皆收穫亞軍，此站終於捧起冠軍獎盃，但過程相當艱辛，除了從32強起場場打滿3局，對體力形成嚴苛考驗，最後2戰更是「浴血奮戰」。

▲周天成左腳水泡磨破血染襪子仍拚出冠軍，用意志力詮釋奧運精神。（圖／翻攝自IG／tienchenchou）

4強賽為救球擦傷右手流血，一度因持續出血被迫退場治療，他接受《BWF》訪問時表示，想在滿場孩子面前發揮「奧運精神」，成為孩子的榜樣。在男單決賽，小天再次實踐「為孩子而戰」的諾言，強忍左腳水泡磨破的痛楚，鏖戰了1小時17分鐘，以總局數2比1擊敗了24歲的泰國名將昆拉武特，硬是用血與汗守住冠軍。

周天成賽後脫鞋時，才發現襪子已被染紅，他接受《中央社》訪問時表示，自己是靠意志力撐下去，盡量不去想身體的痛苦，強大的意志力令人動容。

即使遠在芬蘭，周天成依舊人氣不減，現場有許多球迷高喊他的名字，每當他陷入苦戰時，那些加油聲都成為他繼續奮戰的動力之一，小天接下來將轉戰超級750系列丹麥公開賽，繼續力拚佳績。