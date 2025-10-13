史奈爾、山本鎮守G1-G2！　羅伯斯揭不先讓大谷翔平先發原因

▲大谷翔平。（圖／路透）



記者胡冠辰／綜合報導

洛杉磯道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）13日在密爾瓦基受訪時表示，針對即將於14日開打的國家聯盟冠軍系列賽，道奇「二刀流」球星大谷翔平將不會在第1、2戰登板先發，他強調，這項安排與大谷近期的打擊低迷「毫無關聯」。

大谷確定不投前兩戰 可能從主場第3戰起登板

羅伯斯在接受媒體訪問時明確指出：「他會在這個系列賽的某場比賽登板，但具體是哪一場還沒決定。」

他同時宣布，第1戰將由左投史奈爾（Blake Snell）在密爾瓦基先發登板，而第2戰則由日本右投山本由伸掛帥，「山本會在第2戰投球，」羅伯斯說道。

這意味著，大谷翔平將被安排在回到洛杉磯主場後、也就是17日進行的第3戰以後再登板。

Off to Milwaukee! pic.twitter.com/3QpNVSVMdl — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) October 12, 2025

與分區系列賽調整不同 羅伯斯強調戰略考量

道奇在先前對費城人的國聯分區系列賽中，第1戰由大谷翔平先發，第2戰則是史奈爾，當時道奇在10日確定晉級後，羅伯斯曾暗示「大谷有可能在冠軍系列賽第1戰登板」，但仍保留「未定」的態度。

如今，羅伯斯正式拍板更動輪值，他也說明這次考量的重點在於「整體投手配置」。

當被問及是否仍重視「讓大谷在休息日前一天登板」這一過去慣例時，羅伯斯表示：「那並不是那麼重要，重要的是在這個７戰制系列賽中，能排出４位先發投手，並確保有投手能登板兩次。」

他進一步解釋：「比起在翔平登板後安排休息日，這次我們更優先考慮整體輪值的平衡與戰略安排。」

A walk-off win to clinch a trip to the NLCS. pic.twitter.com/cl8W8vBRQ9 — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) October 10, 2025

打擊表現不佳？ 羅伯斯：登板安排「完全無關」

大谷翔平在今年季後賽至今（對紅人與費城人共6場比賽）打擊陷入低潮，僅繳出打擊率.148、2支全壘打、5分打點與12次三振的成績。

因此，有媒體追問：「這是否意味著他的打擊狀況影響了登板安排？」

羅伯斯立刻否認：「完全沒有關係，」他補充說：「翔平預計會在本系列賽投一場比賽，由於另外兩位投手（史奈爾、山本）可以在正常間隔內登板，所以我們只是根據誰能在7戰中投最多場次來做出安排而已。」

他最後強調：「在打擊方面，我當然期待他在這個系列賽能有不同的表現，但登板時機與打擊不振毫無關聯。」