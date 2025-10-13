▲膝傷未癒！藍鳥比薛特無緣ALCS 薛茲爾、巴西特強勢入列助陣。（圖／路透）



記者胡冠辰／綜合報導

多倫多藍鳥隊12日深夜正式公布美聯冠軍賽（ALCS）名單，明星游擊手比薛特（Bo Bichette） 並未入選，這意味著他若想在今年季後賽登場，唯一機會將落在世界大賽。

Bo Bichette will be kept off the Blue Jays' ALCS roster due to his knee injury



He hasn't played since suffering the injury on September 6 against the Yankees

比薛特自8月底因左膝扭傷進入傷兵名單以來，已缺陣超過5週，雖然近期他已恢復跑步訓練，外界一度看見復出曙光，但11日在羅傑斯中心進行繞壘測試時，他的狀況仍不理想，明顯感到不適。

藍鳥主帥施奈德（John Schneider） 在公布名單後坦言，這是一個艱難的決定。

「我們其實陷入了一個有點灰色地帶，你懂的？」施奈德表示，「你真的很想讓這樣的球員留在球隊裡，但問題是：我們能這麼做嗎？這對他本人好嗎？對整個球隊的結構又是否合適？最後還是取決於他昨天的感覺，雖然他狀態不理想令人遺憾，但至少他沒有讓傷勢惡化。」

據了解，比薛特在進行直線衝刺時狀況尚可，但當他嘗試從一壘繞過二壘、接近全速奔跑時，仍明顯在保護左膝，最終放慢速度並搖頭。

Here’s video footage of Bo Bichette appearing to aggravate his knee injury while running the bases today at Rogers Centre.



Walked off gingerly and can be seen shaking his head in frustration. #postseason



(Viz courtesy of @Sportsnet)

施奈德補充道：「我想這讓他自己也意識到，他還在下意識地保護那條腿，他雖然沒有讓傷勢倒退，但這讓他思考『如果這是在比賽中、腎上腺素飆升的情況下，我還得小心翼翼地控制步伐，那會是什麼樣子？』這基本上成了我們做出決定的關鍵因素。」

比薛特的藍鳥歲月 或將止步ALCS之外

比薛特不僅是藍鳥隊打線核心之一，也正進入他與球隊合約的最後一年，自2016年以高中生身分在第二輪被藍鳥選中以來，他已效力球隊近10年，成長為全明星級游擊手。

他與球隊另一位主力小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.） 的友誼更是人盡皆知，兩人從小聯盟低階時期便攜手奮鬥，一同登上各大新秀榜首，夢想著有朝一日能帶領藍鳥進軍世界大賽。

Why try new things?

Why move?

Why risk failure?



You already have a home.

You already have a partner.



Say yes, stay in Toronto, Bo Bichette!#Postseason pic.twitter.com/b9nvSTtMs8 — After Home Plate (@AfterHomePlate) October 11, 2025

如今，若這真是比薛特身披藍鳥戰袍的最後一個季後賽，他的隊友們將必須先在ALCS擊敗西雅圖水手，才能為他爭取在世界大賽回歸的機會。

外界原先推測，即便比薛特無法在前兩戰上場，球隊仍可能讓他佔據名單一席，以便系列後段使用；他可能取代法萊法（Isiah Kiner-Falefa） 的位置，後者預計出賽機會有限，不過從11日狀況判斷，比薛特能否在10月25日開打的世界大賽前痊癒，仍是未知數。

王牌回歸：薛茲爾、巴西特強勢入列

除了比薛特的缺席，藍鳥也對投手陣容進行補強，將兩位資深投手薛茲爾（Max Scherzer） 與巴西特（Chris Bassitt）加入ALCS名單，兩人先前並未出現在美聯分區系列賽（ALDS）的名單中。

他們將取代南斯（Tommy Nance） 與布魯伊（Justin Bruihl） 的位置，為這個7戰4勝制的長系列賽增添戰力。

薛茲爾的投球量維持得比巴西特更充足，近期他在多倫多進行一場模擬賽中投了5局、約95球；巴西特則投了3局、約45球。

Bo Bichette is not on Blue Jays' ALCS roster, after appearing to be in discomfort during his first attempt running bases yesterday. Position player group remains the same from ALDS.



Max Scherzer and Chris Bassitt added on pitching side, replacing Tommy Nance and Justin Bruihl. pic.twitter.com/AqilYnrtJV — Shi Davidi (@ShiDavidi) October 12, 2025

預計兩人都將在系列初期以多種角色登場，不過現階段看來，薛茲爾極有可能在第4戰先發，與高斯曼（Kevin Gausman）、耶薩維奇（Trey Yesavage） 以及畢伯（Shane Bieber）一同構成藍鳥的季後賽先發輪值主軸。

其餘陣容部分，藍鳥隊與擊敗洋基時的ALDS名單保持一致。