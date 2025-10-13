運動雲

膝傷未癒！藍鳥比薛特無緣ALCS　薛茲爾、巴西特強勢入列助陣

▲膝傷未癒！藍鳥比薛特無緣ALCS　薛茲爾、巴西特強勢入列助陣。（圖／路透）

▲膝傷未癒！藍鳥比薛特無緣ALCS　薛茲爾、巴西特強勢入列助陣。（圖／路透）

記者胡冠辰／綜合報導

多倫多藍鳥隊12日深夜正式公布美聯冠軍賽（ALCS）名單，明星游擊手比薛特（Bo Bichette） 並未入選，這意味著他若想在今年季後賽登場，唯一機會將落在世界大賽。

比薛特自8月底因左膝扭傷進入傷兵名單以來，已缺陣超過5週，雖然近期他已恢復跑步訓練，外界一度看見復出曙光，但11日在羅傑斯中心進行繞壘測試時，他的狀況仍不理想，明顯感到不適。

藍鳥主帥施奈德（John Schneider） 在公布名單後坦言，這是一個艱難的決定。

「我們其實陷入了一個有點灰色地帶，你懂的？」施奈德表示，「你真的很想讓這樣的球員留在球隊裡，但問題是：我們能這麼做嗎？這對他本人好嗎？對整個球隊的結構又是否合適？最後還是取決於他昨天的感覺，雖然他狀態不理想令人遺憾，但至少他沒有讓傷勢惡化。」

據了解，比薛特在進行直線衝刺時狀況尚可，但當他嘗試從一壘繞過二壘、接近全速奔跑時，仍明顯在保護左膝，最終放慢速度並搖頭。

施奈德補充道：「我想這讓他自己也意識到，他還在下意識地保護那條腿，他雖然沒有讓傷勢倒退，但這讓他思考『如果這是在比賽中、腎上腺素飆升的情況下，我還得小心翼翼地控制步伐，那會是什麼樣子？』這基本上成了我們做出決定的關鍵因素。」

比薛特的藍鳥歲月　或將止步ALCS之外

比薛特不僅是藍鳥隊打線核心之一，也正進入他與球隊合約的最後一年，自2016年以高中生身分在第二輪被藍鳥選中以來，他已效力球隊近10年，成長為全明星級游擊手。

他與球隊另一位主力小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.） 的友誼更是人盡皆知，兩人從小聯盟低階時期便攜手奮鬥，一同登上各大新秀榜首，夢想著有朝一日能帶領藍鳥進軍世界大賽。

如今，若這真是比薛特身披藍鳥戰袍的最後一個季後賽，他的隊友們將必須先在ALCS擊敗西雅圖水手，才能為他爭取在世界大賽回歸的機會。

外界原先推測，即便比薛特無法在前兩戰上場，球隊仍可能讓他佔據名單一席，以便系列後段使用；他可能取代法萊法（Isiah Kiner-Falefa） 的位置，後者預計出賽機會有限，不過從11日狀況判斷，比薛特能否在10月25日開打的世界大賽前痊癒，仍是未知數。

王牌回歸：薛茲爾、巴西特強勢入列

除了比薛特的缺席，藍鳥也對投手陣容進行補強，將兩位資深投手薛茲爾（Max Scherzer） 與巴西特（Chris Bassitt）加入ALCS名單，兩人先前並未出現在美聯分區系列賽（ALDS）的名單中。

他們將取代南斯（Tommy Nance） 與布魯伊（Justin Bruihl） 的位置，為這個7戰4勝制的長系列賽增添戰力。

薛茲爾的投球量維持得比巴西特更充足，近期他在多倫多進行一場模擬賽中投了5局、約95球；巴西特則投了3局、約45球。

預計兩人都將在系列初期以多種角色登場，不過現階段看來，薛茲爾極有可能在第4戰先發，與高斯曼（Kevin Gausman）、耶薩維奇（Trey Yesavage） 以及畢伯（Shane Bieber）一同構成藍鳥的季後賽先發輪值主軸。

其餘陣容部分，藍鳥隊與擊敗洋基時的ALDS名單保持一致。

關鍵字： 多倫多藍鳥MLB

