樂天打線火力全開！9比3痛擊統一　挑戰賽逼出G4創首見紀錄

▲陳晨威。（圖／樂天桃猿提供）



記者胡冠辰／綜合報導

中華職棒季後挑戰賽進入白熱化階段！今（12日）在高雄澄清湖球場登場的第3戰，樂天桃猿在前段即發揮強大火力，前4局猛攻8分奠定勝基，終場以9比3擊敗統一獅，不僅成功續命，更將系列賽追平至2比2，逼出明日的最終決勝戰。

樂天打線開賽遭蒙德茲壓制，陳晨威、成晉、林子偉皆以飛球、滾地出局；獅隊首局面對黃子鵬同樣無法建功，林佳緯、陳傑憲、林安可三上三下。

[廣告]請繼續往下閱讀...

2局上樂天林泓育獲四壞保送，但梁家榮隨即擊出雙殺打，宋嘉翔遭三振；獅隊方面，蘇智傑、潘傑楷接連出局後，林子豪與許哲晏連續安打攻占得點圈，可惜陳重羽飛球出局，未能突破黃子鵬防線。

3局上樂天打線終於開啟攻勢！李勛傑獲保送上壘，下一棒余德龍犧牲觸擊結果造成統一捕手陳重羽傳球失誤，樂天無人出局攻佔一二壘，隨後林政華野手選擇形成一出局後跑者上到一、三壘，陳晨威敲出內野滾地造成失誤帶有打點，樂天1比0先馳得點，接著成晉補上內安，林子偉再補上兩分打點安打，助桃猿一口氣拉開比分至3比0。

主場統一獅3局下隨即展開反攻。林佳緯觸身球上壘，隨後陳傑憲安打開啟機會，林安可擊出滾地球雖被刺殺，但帶有一分打點，幫助獅隊追回1分，比分追至1比3。

4局上桃猿火力持續延燒！宋嘉翔開局安打，李勛傑再補二壘安打形成得點圈威脅，緊接著林政華適時安打送回1分，隨後陳晨威選到保送，下一棒成晉再以高飛犧牲打追加1分，此時系列賽手感火燙的林子偉敲出落點巧妙的德州安打，樂天機關槍打線幫助他們取得6比1大幅領先，也讓統一獅無奈把蒙德茲換下止血。

換上來的右投郭俊麟面對桃猿林泓育，林泓育在滿球數擊出中外野飛球，沒想到統一林佳緯發生離譜失誤，桃猿再添2分，4局上打完取得8比1領先。

4局下獅隊林子豪掃出三壘安打，許哲晏再補安打建功追回1分，但攻勢止步，比分來到2比8；6局上樂天原有機會擴大比分，陳晨威與林子偉連獲保送，林泓育敲出內野安打形成滿壘，可惜梁家榮飛球出局，未能再添分。

6局下統一試圖反撲，蘇智傑開局安打、潘傑楷觸身上壘迫使桃猿換投，由莊昕諺接替黃子鵬；儘管林子豪、許哲晏連續出局，但許哲晏的滾地球帶有1分打點，獅隊將比分追成3比8。

7局起桃猿牛棚啟用莊昕諺、賴胤豪輪番登板壓制，獅隊打線再無建樹；7、8局雙方皆未再得分，9局上梁家榮二壘安打上壘後，資深老將余德龍適時一擊攻下球隊第9分，最終樂天順利守住勝果，系列賽扳成平手。

雙方先發投手方面，樂天先發黃子鵬今天主投5局被敲6支安打，送出3次三振責失3分，表現穩定；獅隊先發蒙德茲僅投3.2局被敲6支安打，有3次保送，失8分（4分責失），刷新季後挑戰賽單場最多失分，原記錄為統一獅布魯斯2017年10月20日對中信兄弟失7分（3分責失分）。

值得一提的是，樂天今天贏球後，將季後挑戰賽逼入決勝第四戰，這是2022年4戰3勝制的季後挑戰賽以來，首次打到G4。