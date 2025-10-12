季後挑戰賽雙響有輸球魔咒　林安可笑稱「差一轟」

▲林安可。（圖／統一獅提供）

記者楊舒帆／高雄報導

統一獅強打林安可在11日季後挑戰賽G2演出雙響砲，過去對戰威能帝時從未擊出全壘打，此戰不僅破除對戰「零轟」，更一口氣敲出兩發。

林安可賽後表示：「賽前我們擬定了策略，大家都有確實執行。雖然威能帝不好打，但能選掉一顆是一顆，只要建立信心，就能攻擊到好球，剛好那幾顆失投球都掌握到了。」

威能帝在例行賽展現火球與犀利變化球，林安可認為此次對決並沒有太大不同，「季後賽的張力比較大，關鍵還是策略執行。」他也提到第一發全壘打是對到155公里的速球，「那顆球偏高，我有掌握到，應該算是他的失投。」

林安可開轟後特別興奮，與他過去擊出全壘打時較為淡定的反應不同，也引發球迷熱議。他笑說：「因為是季後賽，對球隊來說意義很大，當下情緒比較多一點。」

有趣的是，過去中職挑戰賽雙響砲選手的球隊都輸球，僅唯一三響砲拿下勝利，林安可聽聞這個魔咒後，驚呼「難怪！就差1支阿」當然球隊輸球，他也顯得落寞，「輸球也沒什麼好開心。

此外，在8局下最後一個打席，他還擊出一支靠近右外野界外標竿的「擦邊球」，幾乎形成三響砲。他笑著回憶：「那球飛的時候一直在標竿上方，最後才掉到外面，判斷應該滿難的。」