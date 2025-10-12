輸球仍暖心！陳傑憲將再見安打球還給宋嘉翔：尊重對手

▲統一獅陳傑憲。（圖／統一獅提供）

記者楊舒帆／高雄報導

統一獅隊長陳傑憲在11日宋嘉翔擊出再見安打後，被球迷捕捉到一段暖心畫面——他撿起那顆再見安打球，主動交給樂天捕手張閔勛，請他轉交給宋嘉翔本人。

宋嘉翔此戰不僅轟出追平全壘打，最後又敲出再見安打，成為樂天致勝功臣。當桃猿眾將在外野慶祝時，一個橘色身影走了過去，那正是陳傑憲。

[廣告]請繼續往下閱讀...

回想當時情景，陳傑憲表示：「他打出再見安打，比賽就結束了，自己球隊輸球當然心裡不開心，但對我來說，比賽結束就接受結果並祝福對手。畢竟他真的很厲害，能在季後賽敲出再見安打，是值得紀念的一顆球。」

陳傑憲說：「當時看到他們在慶祝，我剛好和張閔勛對到眼，就跟他說這是再見安打球，請轉交給嘉翔，然後我就離開了。輸球的確不開心，但還是要尊重對手。畢竟是輸在他手上，如果我把球丟進觀眾席，嘉翔想要留念還得去跟球迷拿，不如我直接交給他。」

他強調：「在場上有競爭是好事，但比賽結束就該結束了。我不會做不尊重對手的事。」陳傑憲坦言：「身為台灣棒球人，看到年輕選手在關鍵時刻有好表現，會覺得這對未來是成長。雖然對統一獅來說不是好事，但對台灣棒球絕對是好事。」