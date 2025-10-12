本季6戰全敗！道奇國聯冠軍戰強碰「剋星」釀酒人　大谷急需復甦

▲大谷翔平季後賽陷入低潮，面對釀酒人必須及時調整打擊策略。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

洛杉磯道奇即將迎戰本季「最難纏」的對手密爾瓦基釀酒人，國聯冠軍系列賽明（13）日將在釀酒人主場開打，釀酒人稍早以3勝2敗擊退小熊晉級，而道奇本季對這支「剋星」6戰全敗，想闖進世界大賽，勢必要先破解對方的封鎖。

道奇例行賽面對全聯盟戰績最佳、拿下97勝的釀酒人完全無計可施。7月初作客密爾瓦基的3連戰，首戰由「日籍王牌」山本由伸掛帥，卻在首局狂失5分、僅投0.2局被KO，球隊最終以1比9慘敗。接著由克蕭（Clayton Kershaw）先發的第2戰雖僅失2分，但打線乏力仍以1比3落敗；第3戰葛拉斯諾（Tyler Glasnow）5局失1分，同樣以2比3惜敗。

兩隊7月中旬在洛杉磯再度交手，道奇再度吞下3連敗。首戰以0比2遭完封；第2戰火力復甦卻以7比8輸掉；第3戰又以5比6、1分之差飲恨。6場交手有5場是兩分以內的拉鋸戰，道奇卻全數落敗，本季對戰慘遭橫掃。

▲道奇本季對釀酒人6戰全敗，國聯冠軍系列賽再碰頭壓力不小。（圖／達志影像／美聯社）

從數據來看，道奇6戰僅攻下16分，卻被對手轟下31分；團隊打擊率僅.179、防禦率4.30；反觀釀酒人打擊率高達.274、防禦率僅2.75，展現壓倒性優勢。

值得一提的是，「二刀流」巨星大谷翔平在分區系列賽陷入低潮，4戰僅敲出1支安打、季後賽打擊率跌到.091，接下來面對「剋星」釀酒人，他能否重新找回打擊手感，幫助球隊連兩年闖進世界大賽，成為最大焦點。

總教練羅伯斯（Dave Roberts）談到大谷的低潮時指出，「主要是因為對戰左投太多。不過例行賽時他對左投的表現並沒有這麼糟。無論下個對手是誰，對方都會盡量安排左投來壓制他。」

他也補充說，「大谷在好球帶外太容易出棒，在好球帶內又太被動，必須改善打擊內容。我希望他能從前一輪系列賽中學到東西，調整打擊策略。我相信他自己會修正，球隊也都期待他能回穩。」

▲羅伯斯期盼大谷找回手感，率隊再闖世界大賽。（圖／達志影像／美聯社）