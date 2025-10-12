運動雲

>

本季6戰全敗！道奇國聯冠軍戰強碰「剋星」釀酒人　大谷急需復甦

▲香檳慶祝夜！大谷翔平笑稱「幾次都行」　大讚佐佐木朗希可靠。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平季後賽陷入低潮，面對釀酒人必須及時調整打擊策略。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

洛杉磯道奇即將迎戰本季「最難纏」的對手密爾瓦基釀酒人，國聯冠軍系列賽明（13）日將在釀酒人主場開打，釀酒人稍早以3勝2敗擊退小熊晉級，而道奇本季對這支「剋星」6戰全敗，想闖進世界大賽，勢必要先破解對方的封鎖。

道奇例行賽面對全聯盟戰績最佳、拿下97勝的釀酒人完全無計可施。7月初作客密爾瓦基的3連戰，首戰由「日籍王牌」山本由伸掛帥，卻在首局狂失5分、僅投0.2局被KO，球隊最終以1比9慘敗。接著由克蕭（Clayton Kershaw）先發的第2戰雖僅失2分，但打線乏力仍以1比3落敗；第3戰葛拉斯諾（Tyler Glasnow）5局失1分，同樣以2比3惜敗。

[廣告]請繼續往下閱讀...

兩隊7月中旬在洛杉磯再度交手，道奇再度吞下3連敗。首戰以0比2遭完封；第2戰火力復甦卻以7比8輸掉；第3戰又以5比6、1分之差飲恨。6場交手有5場是兩分以內的拉鋸戰，道奇卻全數落敗，本季對戰慘遭橫掃。

▲系列賽18支1陷空前低潮　大谷翔平：無法如願的打席很多。（圖／達志影像／美聯社）

▲道奇本季對釀酒人6戰全敗，國聯冠軍系列賽再碰頭壓力不小。（圖／達志影像／美聯社）

從數據來看，道奇6戰僅攻下16分，卻被對手轟下31分；團隊打擊率僅.179、防禦率4.30；反觀釀酒人打擊率高達.274、防禦率僅2.75，展現壓倒性優勢。

值得一提的是，「二刀流」巨星大谷翔平在分區系列賽陷入低潮，4戰僅敲出1支安打、季後賽打擊率跌到.091，接下來面對「剋星」釀酒人，他能否重新找回打擊手感，幫助球隊連兩年闖進世界大賽，成為最大焦點。

總教練羅伯斯（Dave Roberts）談到大谷的低潮時指出，「主要是因為對戰左投太多。不過例行賽時他對左投的表現並沒有這麼糟。無論下個對手是誰，對方都會盡量安排左投來壓制他。」

他也補充說，「大谷在好球帶外太容易出棒，在好球帶內又太被動，必須改善打擊內容。我希望他能從前一輪系列賽中學到東西，調整打擊策略。我相信他自己會修正，球隊也都期待他能回穩。」

▲大谷翔平有望主投國聯冠軍賽G1　羅伯斯暗示。（圖／達志影像／美聯社）

▲羅伯斯期盼大谷找回手感，率隊再闖世界大賽。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 棒球MLB洛杉磯道奇密爾瓦基釀酒人大谷翔平羅伯斯國聯冠軍系列賽世界大賽

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

統一獅痛失4分領先遭逆轉　餅總點名猿隊難纏人物

統一獅痛失4分領先遭逆轉　餅總點名猿隊難纏人物

道奇我們來了！釀酒人3轟擊垮小熊　7年後再闖國聯冠軍賽

道奇我們來了！釀酒人3轟擊垮小熊　7年後再闖國聯冠軍賽

本季6戰全敗！道奇國聯冠軍戰強碰「剋星」釀酒人　大谷急需復甦

本季6戰全敗！道奇國聯冠軍戰強碰「剋星」釀酒人　大谷急需復甦

打到澄清湖！宋嘉翔追平轟籃籃感動爆哭　賽後發文惹共鳴

打到澄清湖！宋嘉翔追平轟籃籃感動爆哭　賽後發文惹共鳴

道奇女攝影遭強襲球擊中！大谷翔平暖關心　被讚「真的很溫柔」

道奇女攝影遭強襲球擊中！大谷翔平暖關心　被讚「真的很溫柔」

餅總點出敗戰關鍵：都是保送開始...　9局先派年輕投手有原因

餅總點出敗戰關鍵：都是保送開始...　9局先派年輕投手有原因

朗希封神！達成「連大谷都沒做到的偉業」　美媒：歷史正在發生

朗希封神！達成「連大谷都沒做到的偉業」　美媒：歷史正在發生

道奇陷入「朗希狂熱」！葛拉斯諾：我見過最強投手之一

道奇陷入「朗希狂熱」！葛拉斯諾：我見過最強投手之一

林政華連兩場未進先發打線9局代跑引熱議　古久保：他身體很健康

林政華連兩場未進先發打線9局代跑引熱議　古久保：他身體很健康

桃猿挑戰賽前突發布震撼消息　牧野幸輝：我們也很掙扎

桃猿挑戰賽前突發布震撼消息　牧野幸輝：我們也很掙扎

Karina夾在爸媽中間睡覺　「十指緊扣」牽手入眠

熱門新聞

統一獅痛失4分領先遭逆轉　餅總點名猿隊難纏人物

道奇我們來了！釀酒人3轟擊垮小熊　7年後再闖國聯冠軍賽

本季6戰全敗！道奇國聯冠軍戰強碰「剋星」釀酒人　大谷急需復甦

打到澄清湖！宋嘉翔追平轟籃籃感動爆哭　賽後發文惹共鳴

道奇女攝影遭強襲球擊中！大谷翔平暖關心　被讚「真的很溫柔」

餅總點出敗戰關鍵：都是保送開始...　9局先派年輕投手有原因

讀者回應

﻿

熱門新聞

1林岳平點名猿隊難纏人物

2釀酒人7年後再闖國聯冠軍賽

3道奇國聯冠軍戰強碰釀酒人　超慘數據曝

4宋嘉翔追平轟籃籃感動爆哭

5道奇女攝影遭強襲球擊中！大谷暖關心

最新新聞

1林泓弦兩戰失誤仍先發　餅總有期許

2波賽樂不喜歡兄弟！直言愛當挑戰者

3季後挑戰賽雙響有輸球魔咒　林安可笑談「差一轟」

4威能帝祈禱手勢直指年度MVP

5大谷翔平本季對釀酒人6戰3轟

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

林佳緯季後賽連9戰敲安！奪MVP心繫家鄉災情：感謝鏟子超人

統一獅聽牌！「這種比賽失誤難免」　林岳平點出攻擊分水嶺

林政華連兩場未進先發打線　9局代跑引熱議...古久保：他身體很健康

桃猿逆轉保命　林泓育開轟點燃反攻火苗「贏在團隊發揮」

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

范逸臣屏東合體田中千繪！　在國境之南合唱〈國境之南〉

超人＋國軍一起扛國旗！花蓮救災現場超熱血????

【台中毒駕男出院】撞進茶行釀1死1傷！坐輪椅正面曝光

王柏傑分手謝欣穎首現身：沒交惡　遭虧潛水療傷哭在海裡...他大方接哏

【鎖定傳統市場】苗栗女扒手狂偷2萬元！　犯嫌偷竊手法曝光
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366