鈴木誠也開轟仍無用！小熊止步分區系列　嘆：打再好沒贏也沒意義

▲鈴木誠也。（圖／路透，下同）

記者胡冠辰／綜合報導

芝加哥小熊日籍強打鈴木誠也於台灣時間12日，在國聯分區系列賽第5戰客場對上密爾瓦基釀酒人時，以「第4棒、右外野手」身份先發出賽，鈴木於第2局轟出追平比數的季後賽第3發全壘打，然而小熊最終仍以落敗收場，結束本季征戰。

此役為雙方2勝2敗後的最終決戰，勝者將晉級14日開打的國聯冠軍系列賽，迎戰洛杉磯道奇。

小熊先發左投波梅蘭茲（Drew Pomeranz）首局即被釀酒人強打康特雷拉斯（Willson Contreras）敲出陽春砲，先失1分。

第二局，小熊開局由鈴木誠也站上打擊區，他在1好球後鎖定米吉奧羅斯基（Jacob Mizziolowski）投出的火球，以強勁揮擊將時速101.4英里（約163.2公里）的速球轟向右中外野看台，鈴木在跑壘途中高喊並比出強勢的拳頭慶祝手勢，這支全壘打也讓比賽回到原點。

這是鈴木相隔3場再度開轟，也是他在本次季後賽的第3發全壘打；根據統計，這支全壘打更是自2008年以來，季後賽中擊中球速最快的投球所形成的全壘打。

比賽自第二局起雙方皆啟用牛棚接力；第四局小熊第二任投手雷伊（Colin Rea）雖輕鬆解決兩名打者，但隨後被沃恩（Andrew Vaughn）擊出陽春砲，釀酒人再度超前；此後雖被攻占滿壘，幸好第三任投帕倫西亞（Daniel Palencia）及時化解危機。

然而小熊仍無法在進攻端有所突破，第7局兩出局後，釀酒人第2棒圖朗（Brice Turang）再轟陽春炮擴大領先，小熊打線自第6局後完全沈默，最終吞下淘汰敗。

賽後接受媒體訪問時，鈴木誠也神情落寞說：「現在還沒能整理好心情，所以也不知道該怎麼說，不過這是一個讓我經歷了很多事情的球季，真的學到很多，也出現了不少需要改進的課題；希望從這個休賽季開始，好好努力，明年能夠把這份遺憾討回來。」

「打出全壘打如果沒有贏球，也沒有意義，如果在得點圈那個打席能再多敲出一支安打，結果可能會不一樣。」

關鍵字： 芝加哥小熊鈴木誠也

