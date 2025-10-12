道奇我們來了！釀酒人3轟擊垮小熊　7年後再闖國聯冠軍賽

▲釀酒人晉級國聯冠軍賽。（圖／路透，下同）



記者胡冠辰／綜合報導

國聯分區系列賽G5今（12日）在美國家庭球場登場，坐擁全大聯盟最佳戰績的密爾瓦基釀酒人在系列賽2比0領先連輸2場後，沒有再讓勝利天秤倒向小熊這邊，他們此役單場轟出3發全壘打，最終就以3比1力退小熊，晉級國聯冠軍賽，對手將是衛冕軍洛杉磯道奇。

這場比賽是「贏者晉級、敗者淘汰」的生死戰，前4場比賽，小熊首局火力兇猛、累計攻下11分，但此戰面對被作為開局投手的終結者梅吉爾（Trevor Megill），開局便三上三下；隨後1局下，小熊以左投波梅蘭茲（Drew Pomeranz）擔任開局投手，卻被釀酒人第3棒康特雷拉斯（William Contreras）轟出陽春砲，釀酒人1比0先馳得點。

落後情勢下，2局上小熊鈴木誠也首打席迎戰釀酒人怪物新秀右投米吉奧羅斯基（Jacob Misiorowski），鈴木逮中一顆低角度、時速101.4英里（約163公里）的四縫線速球，一棒掃進右中外野牛棚，擊出追平的陽春全壘打，點燃球隊反攻氣勢。這是他本季季後賽的第3轟，也是球隊關鍵一擊。

然而4局下，小熊第二任投手雷伊（Colin Rea）在第3局投球時體力下滑，遭釀酒人5棒沃恩（Andrew Vaughn）轟出超前陽春炮，小熊隨後面臨滿壘危機，所幸靠終結者帕倫西亞（Daniel Palencia）及時登板救援，才止血成功。

6局上小熊一度無人出局攻占一、二壘，但塔克（Kyle Tucker）揮空三振、鈴木誠也擊出左外野直線被接殺，哈普（Ian Happ）再度三振收場，錯失逆轉良機。

7局下，釀酒人第2棒圖朗（Brice Turang）再轟陽春炮擴大領先，小熊打線自第6局後完全沈默，最終吞下淘汰敗。

小熊本季以93勝69敗成績拿下外卡資格，睽違五年重返季後賽，球隊在外卡系列賽擊敗教士後晉級，但在分區系列賽前兩戰客場連敗，隨後靠主場兩勝扳平，仍在決勝第5戰中功敗垂成；宿敵釀酒人以系列賽3勝2敗勝出，昂首晉級聯盟冠軍戰。