統一獅痛失4分領先遭逆轉　餅總點名猿隊難纏人物

中華職棒季後挑戰賽第二戰，統一7-ELEVEn獅原本一路領先，但在後段遭樂天桃猿強勢反撲，最終以6比7飲恨，錯失晉級台灣大賽的機會；賽後總教練林岳平表示，球隊在6局下沒有守住領先，是整場比賽的關鍵轉折點。

統一獅開賽氣勢強勁，林安可在首局與5局分別開轟，一度讓球隊取得4分領先，不過6局下飛力獅出現亂流，桃猿靠著連續安打與保送攻佔滿壘，並趁機追回3分，將比分拉近至僅1分差。

對此，林岳平指出：「比賽本來就瞬息萬變，我們在6下沒有守下好的優勢，讓對手拉近，拉近到一分差，其實就是有一半可以追平的機會，」他坦言，球隊在取得領先後，投手與守備並未拿下關鍵出局數，成為遺憾所在。

談到桃猿打線的表現，林岳平也特別點名捕手宋嘉翔是此戰的最大威脅，「比起林子偉，今天更難纏的還是捕手宋嘉翔，」他說，「在6局保送林智平後，宋嘉翔第一球就攻擊，打成內野安打，這是一個很關鍵的打擊，今天所有關鍵打點幾乎都出現在他手上。」

林岳平最後認為，宋嘉翔的臨場判斷與積極攻擊帶動了桃猿的進攻串聯，「他們的打線串聯相當理想，我們必須再加油。」