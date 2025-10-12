▲打到澄清湖！宋嘉翔追平轟籃籃感動爆哭 賽後發文惹共鳴。（圖／截自籃籃threads/lan0716）



記者胡冠辰／桃園報導

中職季後挑戰賽第二戰，樂天桃猿在背水一戰下演出驚天逆轉，靠著宋嘉翔第8局追平全壘打與第9局再見安打，以7比6氣走統一獅，延續晉級希望；而這場戲劇性戰役中，不只球員動容，樂天應猿團推進隊長籃籃也在場邊哭成淚人兒，成為另一幕感動焦點。

比賽進行到8局下，樂天落後1分時， 宋嘉翔挺身而出，從獅隊主力投手髙塩將樹手中擊出全壘打，個人生涯季後挑戰賽首轟，一棒扳平比數，全場瞬間沸騰；而就在這個時刻，鏡頭捕捉到站在應援區前方的籃籃激動落淚、雙手舉牌高喊「打到澄清湖」，真情流露的反應立刻在球迷圈瘋傳。

許多球迷也紛紛留言表示：「籃籃是真心愛這支球隊的」、「看到籃籃哭 我也差點流淚」、「所有猿迷的心都跟籃籃一樣，以及看到她為球隊付出的一切，真心愛桃猿，也愛籃籃。」

賽後籃籃也在社群平台Threads上發文，貼出與當天開轟的林泓育合照，手裡舉著「打到澄清湖」牌子，內文則留下5個哭哭符號，雖然沒有多餘文字，但情緒飽滿，也讓猿迷紛紛湧入留言。