桃猿逆轉保命　林泓育開轟點燃反攻火苗「贏在團隊發揮」

背水一戰的樂天桃猿，今（11日）晚間在季後挑戰賽G2上演戲劇性逆轉，最終以7比6擊退統一獅，將戰線延長至第三戰，身為球隊精神領袖的老將林泓育，不僅在2局下轟出個人季後挑戰賽首支全壘打，更在第6局敲出安打帶動反攻氣勢；賽後他表示，這場勝利是全隊共同努力的結果，「我們今天真的是贏在團隊發揮，也贏在宋嘉翔。」

▲樂天桃猿林泓育。（圖／樂天桃猿提供）



首轟開啟反攻：不看數據、全力進攻



林泓育在第二局面對獅隊王牌飛力獅轟出陽春砲，為桃猿打下士氣上的關鍵一分，這也是他職業生涯首次在季後挑戰賽開轟。

「我們對飛力獅的對戰其實沒有很好，但今天季後賽不用去看那些數據，」林泓育說，「我們只想全力進攻，不去想數據不好要改變打法，因為已經沒有退路，就算輸，也要用最好的心態去面對。」

6局安打點燃攻勢：發揮每個人的優點

6局下半落後的桃猿展開反攻，由林泓育的安打開啟反攻號角，最終攻下3分追到僅1分落後，林泓育談到那一局的串聯時指出，球隊近來進攻火力雖不如以往，但關鍵時刻仍靠彼此支援完成任務。

「以前可能一上壘就能得分，現在就是盡可能讓攻勢延續，狀況好的人先打，其他人就幫忙，」他提到，即使部分選手在攻擊端起伏大，「大家還是互相彌補，把每個人的優點發揮出來。」

老將心態穩定軍心：不放棄任何一球

桃猿此役一度落後多達4分，但休息區始終沒有絕望氣氛，林泓育透露，整支球隊在落後時依然保持冷靜，「季後賽就是一場一場打，每一球都要全力以赴，就算這一球是球季最後一球，也要盡全力，不要留下遺憾。」

他強調，這樣的比賽對年輕球員幫助很大，「從落後到反攻成功，他們學到只要一步一步做對的事，機會就會來。」

盛讚宋嘉翔：心理素質超齡、是勝利關鍵

此戰英雄宋嘉翔在8局擊出追平全壘打、9局再敲再見安打，成為桃猿續命大功臣；林泓育最後滿是讚賞：「小宋雖然出賽不多，但他心理素質很好，數據不是最亮眼的，可是他知道自己該做什麼，壞球就不揮，攻擊很單純。」

談到學弟全壘打後的開懷笑容，林泓育提及：「他自己也很意外，但那是努力的成果，不管是運氣還是實力，他能在這個時間點發揮，真的幫球隊贏下這場比賽。」

心態放鬆迎戰決勝第三戰



面對明天的決勝第3戰，林泓育表示球隊會維持同樣心態，「不去想數據、不去預設結果，該做的就做好，只要還有機會上場，我們就會全力以赴。」