餅總點出敗戰關鍵：都是保送開始...　9局先派年輕投手有原因

▲林岳平。（圖／統一獅提供）

記者王真魚／綜合報導

統一7-ELEVEn獅在季後挑戰賽第2戰錯失聽牌後直接晉級的機會，最終在9局下遭樂天桃猿再見安打、6比7吞敗。賽後總教練林岳平接受訪問時指出，雖然打線火力發揮不錯，但對方串連攻勢更具威脅，投手群關鍵時刻未能守住也是輸球主因。

獅隊今天突破威能帝封鎖，從他手中擊出7支安打，其中6支為長打，攻下6分，包括林安可單場雙響砲。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「我們沒有特別的策略，就是盡量不要揮到威能帝的壞球，把握他投高球的時機，積極出棒。」林岳平賽後表示。

對於林安可今晚火燙表現，林岳平直言，「我們今天在攻擊端雖然打得很精彩，但對方串連更精彩。」

談到先發投手飛力獅表現，林岳平認為比賽轉折點出現在6局下，「那一局有一小飛球沒能多拿一個出局數，接著林子偉2好球被打出二壘安打，那兩個打席其實有機會搶下第3個出局數，沒拿下後就出現保送、接連安打，大局也就從那裡開始。」

左投辛俊昇6局接手飛力獅，成功拆彈化解滿壘失分危機，7局續投面對猿隊中心打線，但最後僅解決1人，留下一二壘有人退場。當時選擇讓辛俊昇續投8局，林岳平表示，「我們是希望投手可以多拿出局數，比較少針對性投球。」

至於9局先派年輕投手鍾允華上場，隨後李軍、王鏡銘登板仍擋不住猿隊反攻氣勢。林岳平透露當時想法，「如果推出救援投手，必須還有下一局，希望這個機會讓鍾允華守住我們的比賽，他過去在後段是我們相當倚賴投手。」

林岳平坦言，這一場吞敗關鍵還是因為保送，「今天所有掉分都是保送開啟大局。」

面對統一獅連2年聽牌後於樂天主場吞敗，他淡定回應，準備好接下來的比賽就好，「這兩天因為南北奔波，又是下午場，對選手體力是嚴峻考驗。待會還要再拉車，大家好好休息，睡個好覺，明天準備好應戰。」