震驚網壇！瓦切羅特爆冷擊敗喬科維奇　創上海大師賽歷史

▲震驚網壇！瓦切羅特爆冷擊敗喬科維奇　創上海大師賽歷史。（圖／路透）

▲震驚網壇！瓦切羅特爆冷擊敗喬科維奇　創上海大師賽歷史。（圖／路透）

記者胡冠辰／綜合報導

勞力士上海大師賽半決賽，從資格賽一路過關斬將的摩納哥大黑馬瓦切羅特（Valentin Vacherot）上演職業生涯驚天一役，他以6比3、6比4擊敗賽史四屆冠軍、世界排名第5的塞爾維亞傳奇球星喬科維奇（Novak Djokovic），晉級決賽，成為ATP大師1000歷史上排名最低的決賽球員（自1990年以來）。

這場比賽中，喬科維奇明顯受下背傷勢困擾，首盤兩度接受物理治療；瓦切羅特全場保持冷靜沉著，精準把握對手體能下滑的機會，展現卓越的比賽掌控力，他在發球局中贏得78％的分數（28/36），成功創下個人職業生涯最大勝績。

瓦切羅特原本是以資格賽替補身份來到上海，26歲的他將在決賽迎戰堂兄林德克內奇（Arthur Rinderknech）或俄羅斯名將梅迪維夫（Daniil Medvedev）爭奪冠軍。

此外，憑藉8強擊敗魯內（Holger Rune）的表現，瓦切羅特確保首次晉入世界前100名，目前他在ATP即時排名中躍升至第58位，上升幅度高達146名；他也成為本世紀第6位在大師1000賽晉級職業巡迴賽決賽的新面孔，也是自2022年蒙地卡羅賽事達維多維奇（Alejandro Davidovich Fokina）以來的首例。

▲震驚網壇！瓦切羅特爆冷擊敗喬科維奇　創上海大師賽歷史。（圖／路透）

▲喬科維奇因背部傷勢接受治療。（圖／路透，下同）

▲震驚網壇！瓦切羅特爆冷擊敗喬科維奇　創上海大師賽歷史。（圖／路透）

▲震驚網壇！瓦切羅特爆冷擊敗喬科維奇　創上海大師賽歷史。（圖／路透）

關鍵字： ATP喬科維奇上海大師賽

