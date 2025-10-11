▲阿根廷友誼賽1比0擊敗委內瑞拉 斯卡洛尼解釋梅西缺陣決策。（圖／路透）



記者胡冠辰／綜合報導

阿根廷國家足球隊在沒有梅西（Lionel Messi）的情況下，於11日上午在邁阿密硬石體育場進行友誼賽，最終以1比0擊敗委內瑞拉，梅西則與家人一起在看台觀戰。

Lionel Messi with his wife Antonella pic.twitter.com/SIdrO1xyUn October 11, 2025

賽後，阿根廷教練斯卡洛尼（Lionel Scaloni）解釋了梅西缺陣的原因：「我決定讓梅西不出場，我們想試試馬丁內斯（Lautaro Martínez）和阿爾瓦雷斯（Julián Álvarez），板凳上也有洛佩斯（Jose Lopez）；我認為這是個合理的選擇。」

儘管梅西缺陣，阿根廷仍憑藉洛塞爾索（Giovani Celso）的進球取得勝利，此球源自洛塞爾索與馬丁內斯的精妙配合，成功攻破委內瑞拉球門；整場比賽中，阿根廷在前場三分之一區域展現出強勢控球與壓迫，共計射門19次，其中11次射正，全面壓制南美對手。

對於梅西是否會在10月15日對波多黎各的友誼賽中出場，斯卡洛尼表示樂觀：「希望梅西能在週三出場，我們將看看接下來幾天情況如何發展。」

梅西的邁阿密國際隊友德保羅（Rodrigo De Paul）本場比賽從板凳出發，於下半場替補上場，換下馬德里競技球星阿爾瓦雷斯。

| GOAL: GIOVANI LO CELSO OPENS THE SCORING FOR ARGENTINA!



???????? Argentina 1-0 Venezuela ???????? pic.twitter.com/dpC1vPxbJi — TheGoalsZone (@TheGoalsZone) October 11, 2025

邁阿密國際主教練馬斯切拉諾（Javier Mascherano）也對梅西未來與俱樂部的合作表達期待，他表示：「我會非常樂意，想像一下能擁有梅西，但現實是他還沒和我們在一起，我再重申一次，因為我們在談論他。不過有羅德里戈、特拉斯科（Telasco），是的...梅西當然可以隨時出場，問題是之後我不能談論不符合事實的事情，因為他不在我們這裡，事實是，我沒有和梅西談過，我沒和梅西談過，今晚我們再看看會發生什麼。」

儘管邁阿密國際已經確定晉級2025年MLS季後賽，球隊仍積極爭取在東區排名更高，以確保季後賽的主場優勢。此外，阿根廷方面也宣布，球員馬斯坦圖奧諾（Franco Mastantuono）將因左大腿受傷，缺席本次集訓剩餘時間。