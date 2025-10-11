宋嘉翔8局開轟、9局再見安！猿7比6氣走獅、季後挑戰賽保生機

記者王真魚／綜合報導

季後挑戰賽第二戰，統一獅搶晉級台灣大賽門票，飛力獅先發；樂天桃猿背水一戰，推出威能帝掛帥。獅隊開局就有攻勢，林安可2分砲炸裂率隊先馳得點，5局又開轟。桃猿6局趁飛力獅出現亂流，連續敲安並選保送攻佔滿壘，宋嘉翔、張閔勛先後建功，一口氣追回3分，將比分縮小至僅剩1分差。宋嘉翔8局開轟追平，9局再次挺身而出，擊出再見安，率隊終場7比6勝出，挑戰賽保住生機！

獅隊首局就發動攻勢，林佳緯遭接殺後，邱智呈敲出右外野二壘安打，陳傑憲遭三振，但4棒林安可扛出中外野方向全壘打， 生涯季後挑戰賽首支全壘打，一棒掃回2分，幫助統一獅率先取得領先。

飛力獅開局三上三下，陳晨威擊出飛球遭接殺，成晉吞下三振，林立擊出滾地球出局。

2局下，林泓育擊出陽春砲，生涯季後挑戰賽首支全壘打，助桃猿追回1分。

4局下，猿隊反攻，靠著林立的安打開啟攻勢，雖然林泓育、梁家榮相繼出局，但林子偉在兩出局後敲出關鍵右外野二壘安打，將林立送回本壘，率隊將比數追成2比2平手。

5局上，陳傑憲、林安可再度連線狙擊威能帝。陳傑憲適時安打貢獻2分打點，率獅要回領先，林安可再開轟，單場雙響砲，為季後挑戰賽第6人！威能帝也被打退場，王志煊接手，及時止住傷害，不過獅隊在單局灌進4分擴大領先。

威能帝生涯例行賽對統一獅6連勝、未曾吞敗，堪稱「獅隊剋星」，沒想到不敗神話卻在季後挑戰賽破功。他此戰表現失常，僅投4.2局就被擊出7支安打，其中包含2發全壘打，失掉6分皆為責失。

6局下，飛力獅不穩，猿隊趁機反攻，林泓育、林子偉連續安打，代打林智平選到保送擠成滿壘，宋嘉翔擊出一二壘滾地球，陳聖平攔住後回傳不及，但成功阻止更多分數進帳，猿隊靠內野安打追回1分。下一棒張閔勛代打敲安，帶回2分，猿隊追至1分差。

獅隊緊急換投，飛力獅提前退場，主投5.2局用86球，被擊出8支安打、包含1發全壘打，另送出1次四壞、7次三振，失5分皆為自責分。辛俊昇接手，一上場又投出保送，桃猿再度攻佔滿壘，但下一棒成晉遭到三振。

桃猿在7局下半發動反撲。林泓育敲出安打上壘，梁家榮遭觸身球保送，林子偉再補上一支右外野滾地安打，連三名打者上壘形成一出局滿壘攻勢。獅緊急換投，由吳承諭登板，對決馬傑森，成功製造雙殺，桃猿滿壘「大中計」，無功而返。

8局下， 宋嘉翔再次挺身而出，從獅隊主力投手髙塩將樹手中擊出全壘打，個人生涯季後挑戰賽首轟，一棒扳平比數，戰局又拉回原點。

宋嘉翔這一轟也以21歲81天，刷新季後挑戰賽史上最年輕全壘打記錄，原紀錄為岳政華的21歲273天（2022/10/29）。

9局下，統一獅換上鍾允華接替投球。首名打者林立擊出投手前滾地球遭刺殺，鍾允華穩定處理，順利抓下第一個出局數。不過接下來林泓育選到保送上壘，梁家榮又敲出中外野平飛安打，桃猿攻勢再起，一、二壘有人。獅隊決定再換投。

李軍登板，林政華接替林泓育代跑，林子偉纏鬥至滿球數最終遭到三振，下一棒馬傑森選到保送，猿隊攻佔滿壘，輪到此戰最火燙的宋嘉翔，獅隊喊出暫停，換上王鏡銘，宋嘉翔再次掌握住機會，擊出再見安，個人今晚連4打席都敲安，成為猿隊續命一大功臣。







▲林安可 。（圖／統一獅提供）



▲宋嘉翔 。（圖／樂天桃猿提供）