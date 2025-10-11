金星旭再見轟助SSG扳平系列戰　三星獅賭胡拉多後援失手

▲金星旭再見全壘打。（圖／SSG登陸者IG）

記者楊舒帆／綜合報導

例行賽第三名的SSG登陸者在季後賽11日迎戰三星獅，系列賽1敗的SSG，驚險在9局下靠著金星旭再見全壘打，以4比3獲勝，避免遭到聽牌。

三星9局上靠著姜珉鎬的幸運安打追成3比3，但9局下第3戰預定先發的胡拉多（Ariel Jurado）登板，金星旭轟出左外野再見全壘打，吞下敗仗。兩隊休兵一天後，13日晚上6點半將移師大邱三星獅球場展開第3戰。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據韓媒《Spochoo》報導三星教頭朴鎮萬解釋：「我們原本在第7局讓金載潤上場是有佈局的，若第8、9局能追平或反超，就會讓胡拉多登板。他當時已經熱身完畢，因此決定派他上去。SSG 的主力中繼都已用完，我認為若進入延長，我們會更有勝算，預計讓他投最多兩局。」然而計畫未能如願。胡拉多在9局下被金星旭轟出再見全壘打，成為敗戰投手。

朴鎮萬表示：「胡拉多今天已經投過球，因此第3戰會由元兌仁先發，第4戰再由胡拉多登板。今天只是代替牛棚進行實戰調整。」

根據韓媒《韓聯社》報導，談到9局下金星旭敲出再見全壘打時，SSG總教練李崇勇坦言：「原本沒期待他能打出長打，其實一度考慮派柳孝承代打。不過打擊教練說金星旭的平衡感不錯，就決定讓他打，結果證明這個選擇是對的。」

至於9局上守護神趙炳賢被三星追平的情況，李崇勇仍表達信任：「下場比賽若有救援機會，還是會用他。年輕投手要在這樣的壓力下投球並不容易，但我相信這些經驗會讓趙炳賢、李路雲、金建宇都更成長。」

對於連兩戰開轟、為SSG拿下此戰第一分的高明俊，李崇勇笑說：「我對高明俊其實滿嚴格的。他有實力打出30支以上全壘打，不過今天那支之後的打擊內容就不太理想。希望他能更貪心一點，繼續努力。」他補充：「能在大場面擊出全壘打會讓他更有自信，也會因此持續成長。」

展望接下來的大邱客場之戰，李崇勇表示：「三星打者在大邱的表現特別好，如果比賽太緊繃，投手容易出現失投。希望我們投手能放輕鬆一點，用更積極的態度去面對。」

最後，李崇勇總結說：「這場勝利真的很戲劇化，我原本就特別想在主場贏球。很感謝球員們的努力，也要把這份勝利獻給球迷。」