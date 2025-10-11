運動雲

>

金星旭再見轟助SSG扳平系列戰　三星獅賭胡拉多後援失手

▲金星旭再見全壘打。（圖／SSG登陸者IG）

▲金星旭再見全壘打。（圖／SSG登陸者IG）

記者楊舒帆／綜合報導

例行賽第三名的SSG登陸者在季後賽11日迎戰三星獅，系列賽1敗的SSG，驚險在9局下靠著金星旭再見全壘打，以4比3獲勝，避免遭到聽牌。

三星9局上靠著姜珉鎬的幸運安打追成3比3，但9局下第3戰預定先發的胡拉多（Ariel Jurado）登板，金星旭轟出左外野再見全壘打，吞下敗仗。兩隊休兵一天後，13日晚上6點半將移師大邱三星獅球場展開第3戰。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據韓媒《Spochoo》報導三星教頭朴鎮萬解釋：「我們原本在第7局讓金載潤上場是有佈局的，若第8、9局能追平或反超，就會讓胡拉多登板。他當時已經熱身完畢，因此決定派他上去。SSG 的主力中繼都已用完，我認為若進入延長，我們會更有勝算，預計讓他投最多兩局。」然而計畫未能如願。胡拉多在9局下被金星旭轟出再見全壘打，成為敗戰投手。

朴鎮萬表示：「胡拉多今天已經投過球，因此第3戰會由元兌仁先發，第4戰再由胡拉多登板。今天只是代替牛棚進行實戰調整。」

根據韓媒《韓聯社》報導，談到9局下金星旭敲出再見全壘打時，SSG總教練李崇勇坦言：「原本沒期待他能打出長打，其實一度考慮派柳孝承代打。不過打擊教練說金星旭的平衡感不錯，就決定讓他打，結果證明這個選擇是對的。」

至於9局上守護神趙炳賢被三星追平的情況，李崇勇仍表達信任：「下場比賽若有救援機會，還是會用他。年輕投手要在這樣的壓力下投球並不容易，但我相信這些經驗會讓趙炳賢、李路雲、金建宇都更成長。」

對於連兩戰開轟、為SSG拿下此戰第一分的高明俊，李崇勇笑說：「我對高明俊其實滿嚴格的。他有實力打出30支以上全壘打，不過今天那支之後的打擊內容就不太理想。希望他能更貪心一點，繼續努力。」他補充：「能在大場面擊出全壘打會讓他更有自信，也會因此持續成長。」

展望接下來的大邱客場之戰，李崇勇表示：「三星打者在大邱的表現特別好，如果比賽太緊繃，投手容易出現失投。希望我們投手能放輕鬆一點，用更積極的態度去面對。」

最後，李崇勇總結說：「這場勝利真的很戲劇化，我原本就特別想在主場贏球。很感謝球員們的努力，也要把這份勝利獻給球迷。」

關鍵字： 棒球SSG登陸者金星旭三星獅再見全壘打

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

桃猿挑戰賽前突發布震撼消息　牧野幸輝：我們也很掙扎

桃猿挑戰賽前突發布震撼消息　牧野幸輝：我們也很掙扎

道奇歡慶晉級拋震撼消息！內野手羅哈斯香檳浴中宣布2026退休

道奇歡慶晉級拋震撼消息！內野手羅哈斯香檳浴中宣布2026退休

朗希封神！達成「連大谷都沒做到的偉業」　美媒：歷史正在發生

朗希封神！達成「連大谷都沒做到的偉業」　美媒：歷史正在發生

遭戰力外手機大量未接來電！櫻井周斗差點結束生涯　來台鋼重生

遭戰力外手機大量未接來電！櫻井周斗差點結束生涯　來台鋼重生

佐佐木朗希化身道奇救世主休息室一舉動球迷驚呼：進入Zone狀態

佐佐木朗希化身道奇救世主休息室一舉動球迷驚呼：進入Zone狀態

宋嘉翔8局開轟、9局再見安！猿7比6氣走獅、季後挑戰賽保生機

宋嘉翔8局開轟、9局再見安！猿7比6氣走獅、季後挑戰賽保生機

道奇陷入「朗希狂熱」！葛拉斯諾：我見過最強投手之一

道奇陷入「朗希狂熱」！葛拉斯諾：我見過最強投手之一

快訊／再見安打！水手15局大戰險勝老虎　睽違24年闖美聯冠軍賽

快訊／再見安打！水手15局大戰險勝老虎　睽違24年闖美聯冠軍賽

新庄剛志開1660萬超跑現身！笑稱花20分鐘發動　盼球員不斷進化

新庄剛志開1660萬超跑現身！笑稱花20分鐘發動　盼球員不斷進化

前MVP貝林傑跳脫合約成自由球員　洋基恐砸重金才能留人

前MVP貝林傑跳脫合約成自由球員　洋基恐砸重金才能留人

【洞洞鞋危機】北捷手扶梯卡洞洞鞋　突停擺多人跌倒受傷

熱門新聞

桃猿挑戰賽前突發布震撼消息　牧野幸輝：我們也很掙扎

道奇歡慶晉級拋震撼消息！內野手羅哈斯香檳浴中宣布2026退休

朗希封神！達成「連大谷都沒做到的偉業」　美媒：歷史正在發生

遭戰力外手機大量未接來電！櫻井周斗差點結束生涯　來台鋼重生

佐佐木朗希化身道奇救世主休息室一舉動球迷驚呼：進入Zone狀態

宋嘉翔8局開轟、9局再見安！猿7比6氣走獅、季後挑戰賽保生機

讀者回應

﻿

熱門新聞

1挑戰賽前突發布震撼消息　猿坦言掙扎

2道奇羅哈斯香檳浴中宣布2026退休

3朗希達成「連大谷都沒做到的偉業」

4台鋼櫻井周斗來台發展曝心聲

5朗希休息室一舉動球迷驚呼：進入Zone狀態

最新新聞

1吳宗軒單場7顆ACE　台中連莊開季4連勝

2周天成逆轉勝　連2年勇闖北極賽冠軍戰

3古久保：林政華身體很健康！

4永不停止溜冰超級馬拉松　劉懿萱參賽

5宋嘉翔點出威能帝失常原因

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

林佳緯季後賽連9戰敲安！奪MVP心繫家鄉災情：感謝鏟子超人

統一獅聽牌！「這種比賽失誤難免」　林岳平點出攻擊分水嶺

林政華連兩場未進先發打線　9局代跑引熱議...古久保：他身體很健康

桃猿逆轉保命　林泓育開轟點燃反攻火苗「贏在團隊發揮」

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

范逸臣屏東合體田中千繪！　在國境之南合唱〈國境之南〉

超人＋國軍一起扛國旗！花蓮救災現場超熱血????

【台中毒駕男出院】撞進茶行釀1死1傷！坐輪椅正面曝光

王柏傑分手謝欣穎首現身：沒交惡　遭虧潛水療傷哭在海裡...他大方接哏

【鎖定傳統市場】苗栗女扒手狂偷2萬元！　犯嫌偷竊手法曝光
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366