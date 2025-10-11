像坦圖！美球評盛讚獨行俠狀元弗拉格　稱其為「好勝的瘋子」





美國知名體育評論員西蒙斯（Bill Simmons）在近期播客節目中談到2025-26賽季的達拉斯獨行俠時，罕見用上「好勝的瘋子」來形容狀元前鋒弗拉格（Cooper Flagg），並直言他的防守強度將讓獨行俠成為對手的惡夢，同時預測球隊本季不可能打出5成勝率以下的成績。

「我完全看不到達拉斯會在5成勝率或以下的情況發生，他們的防守會強到令人髮指。」西蒙斯說，「原因就是那個瘋子弗拉格，如果你在杜克大學時期或他高中時期有關注過他，就知道他多麼瘋狂、好勝、全情投入。」

大學時期數據亮眼 防守潛力驚人

弗拉格在杜克大學時期平均繳出19.2分、7.5籃板、4.2助攻，以身高6呎8吋的前鋒展現出罕見的持球創造力與傳導視野，他在攻守兩端的全面表現，使他成為近年最受矚目的新秀之一。

進入NBA後，他的防守評價延續至達拉斯，西蒙斯認為，弗拉格將成為獨行俠防守端的中樞人物，能防守多個位置並融入球隊原有的高大防線，與其他封阻好手形成恐怖組合。「他像坦圖（Jayson Tatum）那樣有競爭心，這樣的氣質本身就能為球隊帶來勝利。」西蒙斯補充說。

季前表現展現潛力 搭檔禁區群強

弗拉格在季前熱身賽首秀中出賽時間有限，但依舊展現成熟的攻防判斷與效率，教練團正刻意讓他循序漸進融入輪替，避免消耗過度，不過短短幾場表現已讓老將與分析師對他讚不絕口。

目前獨行俠內線擁有戴維斯（Anthony Davis）、里夫利二世（Dereck Lively II）、加福德（Daniel Gafford）、華盛頓（P.J. Washington）等防守戰力，弗拉格的加入無疑再度強化球隊的整體防守深度。

瘋狂成為能量來源 有望承接領袖火炬

西蒙斯形容弗拉格的「瘋狂」是一種正面力量，這位年輕新星的強烈鬥志與競爭精神，正逐漸成為球隊新賽季的核心特質，對獨行俠球迷而言，這位被寄予厚望的新人或許正是他們尋找的下一位領袖。