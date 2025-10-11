大谷翔平「Wink」應援湖人　道奇明星換上紫金裝拍片引熱議

▲大谷翔平。（圖／截自洛杉磯道奇X）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

洛杉磯道奇在國聯分區系列賽擊敗費城人後，正全力備戰即將登場的國聯冠軍系列賽，對手將在芝加哥小熊與密爾瓦基釀酒人之間誕生，不過在開戰前夕，道奇球員抽空向同城兄弟球隊洛杉磯湖人獻上支持。

道奇隊明星球員在主場道奇體育場錄製了一段影片，大谷翔平、弗里曼（Freddie Freeman）、貝茲（Mookie Betts）與克蕭（Clayton Kershaw）等道奇明星球員身穿湖人裝備進行打擊與守備練習，以行動替湖人新賽季集氣，影片迅速引發球迷熱烈回應。

[廣告]請繼續往下閱讀...

This is LA pic.twitter.com/FsUkre0Frk — Los Angeles Lakers (@Lakers) October 10, 2025

隨著球季進入十月中旬，道奇正瞄準衛冕世界大賽冠軍；而湖人則即將展開新賽季，這2支洛杉磯代表性球隊，在此時並肩振奮士氣，也象徵洛城最耀眼的體育能量正全面綻放。

湖人目前由詹姆斯（LeBron James）與唐西奇（Luka Doncic）為招牌領銜，不過詹姆斯將因傷缺席賽季開局，唐西奇則將迎來他在洛杉磯的首個完整球季。

Forever Iconic — Los Angeles Lakers (@Lakers) October 8, 2025

洛杉磯2大體育象徵的情誼可追溯至數十年前，過去已故球星布萊恩（Kobe Bryant）曾在道奇球場擔任開球嘉賓；在他離世後，道奇更設立Kobe Bryant紀念日向其致敬。

2024年秋天，詹姆斯也曾為道奇加油，見證球隊擊敗紐約洋基，登上冠軍王座。此外，巴斯家族今年正式以100億美元的價格將湖人出售給道奇老闆華特（Mark Walter），而湖人傳奇球星魔術強森（Magic Johnson）同樣是道奇的部分股東。