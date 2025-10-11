運動雲

>

大谷翔平「Wink」應援湖人　道奇明星換上紫金裝拍片引熱議

▲▼大谷翔平。（圖／截自洛杉磯道奇X）

▲大谷翔平。（圖／截自洛杉磯道奇X）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

洛杉磯道奇在國聯分區系列賽擊敗費城人後，正全力備戰即將登場的國聯冠軍系列賽，對手將在芝加哥小熊與密爾瓦基釀酒人之間誕生，不過在開戰前夕，道奇球員抽空向同城兄弟球隊洛杉磯湖人獻上支持。

道奇隊明星球員在主場道奇體育場錄製了一段影片，大谷翔平、弗里曼（Freddie Freeman）、貝茲（Mookie Betts）與克蕭（Clayton Kershaw）等道奇明星球員身穿湖人裝備進行打擊與守備練習，以行動替湖人新賽季集氣，影片迅速引發球迷熱烈回應。

[廣告]請繼續往下閱讀...

隨著球季進入十月中旬，道奇正瞄準衛冕世界大賽冠軍；而湖人則即將展開新賽季，這2支洛杉磯代表性球隊，在此時並肩振奮士氣，也象徵洛城最耀眼的體育能量正全面綻放。

湖人目前由詹姆斯（LeBron James）與唐西奇（Luka Doncic）為招牌領銜，不過詹姆斯將因傷缺席賽季開局，唐西奇則將迎來他在洛杉磯的首個完整球季。

洛杉磯2大體育象徵的情誼可追溯至數十年前，過去已故球星布萊恩（Kobe Bryant）曾在道奇球場擔任開球嘉賓；在他離世後，道奇更設立Kobe Bryant紀念日向其致敬。

2024年秋天，詹姆斯也曾為道奇加油，見證球隊擊敗紐約洋基，登上冠軍王座。此外，巴斯家族今年正式以100億美元的價格將湖人出售給道奇老闆華特（Mark Walter），而湖人傳奇球星魔術強森（Magic Johnson）同樣是道奇的部分股東。

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

桃猿挑戰賽前突發布震撼消息　牧野幸輝：我們也很掙扎

桃猿挑戰賽前突發布震撼消息　牧野幸輝：我們也很掙扎

道奇歡慶晉級拋震撼消息！內野手羅哈斯香檳浴中宣布2026退休

道奇歡慶晉級拋震撼消息！內野手羅哈斯香檳浴中宣布2026退休

朗希封神！達成「連大谷都沒做到的偉業」　美媒：歷史正在發生

朗希封神！達成「連大谷都沒做到的偉業」　美媒：歷史正在發生

佐佐木朗希化身道奇救世主休息室一舉動球迷驚呼：進入Zone狀態

佐佐木朗希化身道奇救世主休息室一舉動球迷驚呼：進入Zone狀態

遭戰力外手機大量未接來電！櫻井周斗差點結束生涯　來台鋼重生

遭戰力外手機大量未接來電！櫻井周斗差點結束生涯　來台鋼重生

快訊／再見安打！水手15局大戰險勝老虎　睽違24年闖美聯冠軍賽

快訊／再見安打！水手15局大戰險勝老虎　睽違24年闖美聯冠軍賽

新庄剛志開1660萬超跑現身！笑稱花20分鐘發動　盼球員不斷進化

新庄剛志開1660萬超跑現身！笑稱花20分鐘發動　盼球員不斷進化

前MVP貝林傑跳脫合約成自由球員　洋基恐砸重金才能留人

前MVP貝林傑跳脫合約成自由球員　洋基恐砸重金才能留人

中職「26歲帥哥投手」女友超正！　職業曝光

中職「26歲帥哥投手」女友超正！　職業曝光

道奇陷入「朗希狂熱」！葛拉斯諾：我見過最強投手之一

道奇陷入「朗希狂熱」！葛拉斯諾：我見過最強投手之一

【整箱沒了？】特務伯偷4千元「佳德鳳梨酥」 店家請跟波麗士喝茶：怕您渴啦

熱門新聞

桃猿挑戰賽前突發布震撼消息　牧野幸輝：我們也很掙扎

道奇歡慶晉級拋震撼消息！內野手羅哈斯香檳浴中宣布2026退休

朗希封神！達成「連大谷都沒做到的偉業」　美媒：歷史正在發生

佐佐木朗希化身道奇救世主休息室一舉動球迷驚呼：進入Zone狀態

遭戰力外手機大量未接來電！櫻井周斗差點結束生涯　來台鋼重生

快訊／再見安打！水手15局大戰險勝老虎　睽違24年闖美聯冠軍賽

讀者回應

﻿

熱門新聞

1挑戰賽前突發布震撼消息　猿坦言掙扎

2道奇羅哈斯香檳浴中宣布2026退休

3朗希達成「連大谷都沒做到的偉業」

4朗希休息室一舉動球迷驚呼：進入Zone狀態

5台鋼櫻井周斗來台發展曝心聲

最新新聞

1筒香雙響轟垮巨人　阿部嘆未抓住節奏

2新庄剛志讚郡司裕也開轟：帥到不行

3姆巴佩連10場進球！

4桃猿大物何品室融談初登季後賽

5統一獅對決聯盟雙冠王打線大變陣！

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

林佳緯季後賽連9戰敲安！奪MVP心繫家鄉災情：感謝鏟子超人

統一獅聽牌！「這種比賽失誤難免」　林岳平點出攻擊分水嶺

【嘴巴臭臭der？】威弟被多慧檢查口腔慘遭嫌棄XDD

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

【這距離誰受得了！】李多慧對鏡頭送飛吻超犯規XD

【總統下令了】菲律賓「7.4強震」狂晃！　餘震不斷...「海嘯將襲」急喊撤

【心碎小狗】搜救犬變身吃貨　站起來討吃還被無情拒絕XD

【毒駕奪命】茶行阿嬤遭撞亡！「單腳勇士」孫悲喊：上天給的考驗有點多

【全場安靜數秒】凸槌！韓國瑜突念賴清德講稿　「眉頭一皺」超太真實

古斌演活《角頭2》壞壞　哽咽謝導演顏正國：我的伯樂
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366