道奇歡慶晉級拋震撼消息！內野手羅哈斯香檳浴中宣布2026退休

▲羅哈斯（Miguel Rojas） 。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

洛杉磯道奇隊在10日（台灣時間）與費城人激戰至延長11局，以2比1險勝、挺進國聯冠軍戰。全隊在更衣室開香檳慶祝晉級時，資深內野手羅哈斯（Miguel Rojas）卻在笑聲與歡呼中，靜靜宣布一項重大決定——將於2026年球季結束後正式退休。

根據美媒《NBC Los Angeles》報導，現年36歲的羅哈斯在賽後受訪時表示：「我已經36歲了，這一路真的很瘋狂。我把自己的一切都奉獻給這支球隊，希望能在這裡結束我的球員生涯。因為明年將會是我的最後一年。」他在慶功現場戴著護目鏡、滿身啤酒與香檳泡沫，語氣雖平靜卻讓不少隊友當場驚訝不已。

羅哈斯出身委內瑞拉，2014年在道奇完成大聯盟初登場，還在同年6月18日以三壘美技助攻，幫助克蕭（Clayton Kershaw）完成生涯唯一一場無安打比賽。之後被交易至馬林魚，靠著穩定守備與領導氣質成為球隊精神領袖。

2023年1月，羅哈斯重返道奇，一年後拿下個人生涯首座世界大賽冠軍。他不是球隊的超級巨星，但卻是更衣室裡公認的「膠水型人物」（glue guy），以沉穩個性與經驗成為年輕球員的導師，也是總教練羅伯斯（Dave Roberts）最信任的內野老將之一。

羅哈斯將在2025年球季結束後成為自由球員，他透露希望與道奇再簽下一年合約，2026年球季結束後正式掛靴。「這不是關於數據或獎項，而是關於結束——在我心之所屬的地方結束職業生涯。」他說。

值得一提的是，羅哈斯並未召開記者會或發布聲明，而是在慶功訪問中自然地說出這番話。他低調卻誠摯的宣言，成為這個充滿勝利與歡笑的夜晚最動人的瞬間。

