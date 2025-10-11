遭戰力外手機大量未接來電！櫻井周斗差點結束生涯　來台鋼重生

▲台鋼新日籍洋投櫻井周斗。（圖／台鋼雄鷹提供）

記者楊舒帆／綜合報導

曾效力橫濱DeNA與樂天金鷲的左投櫻井周斗，在去年經歷「現役選手選秀（Active Draft）」轉隊僅一年後，再度遭樂天戰力外，不過他並未就此放棄棒球生涯，如今在台灣職棒台鋼雄鷹找到了全新舞台。

根據日媒《Full Count》報導，櫻井周斗2017年從日大三高中以第五指名進入DeNA，2022年動左手肘手術後被轉為育成球員，隔年重返支配下名單，但仍未能登上一軍。直到2023年透過現役選手選秀被樂天選走，他回憶當時正在練習，「看到手機裡一堆未接來電時，心想『發生什麼事了？』」。

他坦言，自己清楚若無法在新球隊證明實力，職棒生涯隨時可能結束，「那時候就想著『今年一定要有結果』，現役選秀不是自己能決定的事，該想的是如何保持動力。」

不過櫻井在樂天僅出賽8場便遭到釋出。他回顧這段經歷說：「雖然上過一軍，但完全沒留下成績。那時就感覺這可能是最後機會。」儘管心裡有準備，但真正收到戰力外通知仍難以接受，「當時球團有提到退休後的第二人生，但我才25歲，身體也健康，覺得還想靠棒球賺錢，所以決定繼續挑戰。」

2025年初，櫻井接到前DeNA監督拉米瑞茲（Alex Ramirez）的邀請，參加加勒比系列賽，與中南美洲多國強隊交手。「那次經驗讓我明確知道自己的優勢是多變化球路，也確信只要發揮出來就能壓制打者。」

隨後他赴台接受中華職棒台鋼雄鷹測試，順利獲得合約，並以先發身份出賽。8月17日迎來在台職初登板即拿下生涯首勝，櫻井開心表示：「我發現自己真的比較適合先發投球。」