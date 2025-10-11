新庄剛志開1660萬超跑現身！笑稱花20分鐘發動　盼球員不斷進化

▲新庄剛志。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／綜合報導

日本火腿隊11日在主場ES CON FIELD迎戰歐力士，展開2025年太平洋聯盟高潮系列賽首輪第1戰，總教練新庄剛志延續一貫的華麗風格，駕駛價值高達8000萬日圓（約新台幣1660萬元）的黑色超跑「Lamborghini Revuelto」帥氣抵達球場，氣勢十足。

根據日本《Daily Sports》報導，這輛Lamborghini Revuelto是品牌最新的混合動力超級跑車（HPEV：High Performance Electrified Vehicle），搭載全新開發的V12引擎與三具高密度電動馬達，綜合輸出高達1015匹馬力，是現行最頂級的旗艦車款。

新庄剛志笑說：「這款車是我最喜歡的Countach的進化版，因為想體驗那份『進化』，所以特地開它來球場。不過它進化太多了，我花了20分鐘才搞懂怎麼發動（笑）。」他接著說：「就像這輛車一樣，我希望球隊的球員們也能不斷進化，享受成長的過程。」

新庄在2021年11月就任日本火腿監督後首次亮相時，曾駕駛1984年式的「Lamborghini Countach LP5000S」登場。睽違四年後，他以象徵「進化」的新款超跑亮相，也寓意火腿隊從重建階段邁向連兩年闖進高潮系列賽的蛻變。

面對即將展開的系列賽，新庄也語帶期待地說：「希望球迷能享受球員們的成長與進化。歐力士是一支非常強勁的球隊，如果我們能打出一場精彩的比賽，我會非常開心。」