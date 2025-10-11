運動雲

>

新庄剛志開1660萬超跑現身！笑稱花20分鐘發動　盼球員不斷進化

▲▼日職北海道日本火腿鬥士隊2025台灣交流賽，中信兄弟總教練平野惠一與火腿隊監督新庄剛志。（圖／記者李毓康攝）

▲新庄剛志。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／綜合報導

日本火腿隊11日在主場ES CON FIELD迎戰歐力士，展開2025年太平洋聯盟高潮系列賽首輪第1戰，總教練新庄剛志延續一貫的華麗風格，駕駛價值高達8000萬日圓（約新台幣1660萬元）的黑色超跑「Lamborghini Revuelto」帥氣抵達球場，氣勢十足。

根據日本《Daily Sports》報導，這輛Lamborghini Revuelto是品牌最新的混合動力超級跑車（HPEV：High Performance Electrified Vehicle），搭載全新開發的V12引擎與三具高密度電動馬達，綜合輸出高達1015匹馬力，是現行最頂級的旗艦車款。

新庄剛志笑說：「這款車是我最喜歡的Countach的進化版，因為想體驗那份『進化』，所以特地開它來球場。不過它進化太多了，我花了20分鐘才搞懂怎麼發動（笑）。」他接著說：「就像這輛車一樣，我希望球隊的球員們也能不斷進化，享受成長的過程。」

新庄在2021年11月就任日本火腿監督後首次亮相時，曾駕駛1984年式的「Lamborghini Countach LP5000S」登場。睽違四年後，他以象徵「進化」的新款超跑亮相，也寓意火腿隊從重建階段邁向連兩年闖進高潮系列賽的蛻變。

面對即將展開的系列賽，新庄也語帶期待地說：「希望球迷能享受球員們的成長與進化。歐力士是一支非常強勁的球隊，如果我們能打出一場精彩的比賽，我會非常開心。」

關鍵字： 新庄剛志火腿隊超跑球場日本

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

桃猿挑戰賽前突發布震撼消息　牧野幸輝：我們也很掙扎

桃猿挑戰賽前突發布震撼消息　牧野幸輝：我們也很掙扎

道奇歡慶晉級拋震撼消息！內野手羅哈斯香檳浴中宣布2026退休

道奇歡慶晉級拋震撼消息！內野手羅哈斯香檳浴中宣布2026退休

朗希封神！達成「連大谷都沒做到的偉業」　美媒：歷史正在發生

朗希封神！達成「連大谷都沒做到的偉業」　美媒：歷史正在發生

佐佐木朗希化身道奇救世主休息室一舉動球迷驚呼：進入Zone狀態

佐佐木朗希化身道奇救世主休息室一舉動球迷驚呼：進入Zone狀態

遭戰力外手機大量未接來電！櫻井周斗差點結束生涯　來台鋼重生

遭戰力外手機大量未接來電！櫻井周斗差點結束生涯　來台鋼重生

快訊／再見安打！水手15局大戰險勝老虎　睽違24年闖美聯冠軍賽

快訊／再見安打！水手15局大戰險勝老虎　睽違24年闖美聯冠軍賽

新庄剛志開1660萬超跑現身！笑稱花20分鐘發動　盼球員不斷進化

新庄剛志開1660萬超跑現身！笑稱花20分鐘發動　盼球員不斷進化

前MVP貝林傑跳脫合約成自由球員　洋基恐砸重金才能留人

前MVP貝林傑跳脫合約成自由球員　洋基恐砸重金才能留人

中職「26歲帥哥投手」女友超正！　職業曝光

中職「26歲帥哥投手」女友超正！　職業曝光

道奇陷入「朗希狂熱」！葛拉斯諾：我見過最強投手之一

道奇陷入「朗希狂熱」！葛拉斯諾：我見過最強投手之一

【一抱救了一條命】小貓馬路上瑟瑟發抖　她立刻停車相救❤

熱門新聞

桃猿挑戰賽前突發布震撼消息　牧野幸輝：我們也很掙扎

道奇歡慶晉級拋震撼消息！內野手羅哈斯香檳浴中宣布2026退休

朗希封神！達成「連大谷都沒做到的偉業」　美媒：歷史正在發生

佐佐木朗希化身道奇救世主休息室一舉動球迷驚呼：進入Zone狀態

遭戰力外手機大量未接來電！櫻井周斗差點結束生涯　來台鋼重生

快訊／再見安打！水手15局大戰險勝老虎　睽違24年闖美聯冠軍賽

讀者回應

﻿

熱門新聞

1挑戰賽前突發布震撼消息　猿坦言掙扎

2道奇羅哈斯香檳浴中宣布2026退休

3朗希達成「連大谷都沒做到的偉業」

4朗希休息室一舉動球迷驚呼：進入Zone狀態

5台鋼櫻井周斗來台發展曝心聲

最新新聞

1新庄剛志讚郡司裕也開轟：帥到不行

2姆巴佩連10場進球！

3桃猿大物何品室融談初登季後賽

4統一獅對決聯盟雙冠王打線大變陣！

5孫興慜創下南韓男足國家隊新紀錄

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

林佳緯季後賽連9戰敲安！奪MVP心繫家鄉災情：感謝鏟子超人

統一獅聽牌！「這種比賽失誤難免」　林岳平點出攻擊分水嶺

【嘴巴臭臭der？】威弟被多慧檢查口腔慘遭嫌棄XDD

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

【這距離誰受得了！】李多慧對鏡頭送飛吻超犯規XD

【總統下令了】菲律賓「7.4強震」狂晃！　餘震不斷...「海嘯將襲」急喊撤

【心碎小狗】搜救犬變身吃貨　站起來討吃還被無情拒絕XD

【毒駕奪命】茶行阿嬤遭撞亡！「單腳勇士」孫悲喊：上天給的考驗有點多

【全場安靜數秒】凸槌！韓國瑜突念賴清德講稿　「眉頭一皺」超太真實

古斌演活《角頭2》壞壞　哽咽謝導演顏正國：我的伯樂
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366