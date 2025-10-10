獅猿6短打追平挑戰賽紀錄！林岳平苦笑：真的很難打

記者王真魚／高雄報導

統一7-ELEVEn獅與樂天桃猿今晚在季後挑戰賽首戰展開激烈投手戰，雙方總計6次犧牲短打，追平中華職業棒球大聯盟季後挑戰賽兩隊單場最多犧牲短打紀錄（原紀錄為2005年10月25日G4 誠泰COBRAS對統一7-ELEVEn獅）。

▲ 林岳平 。（圖／記者王真魚攝）

在這場2比1的低比分戰中，兩隊難以串聯攻勢，只能透過戰術創造機會。統一靠著7局下的適時安打奪勝，系列賽取得2比0領先，聽牌在望。

兩隊短打戰術頻繁。林岳平苦笑直呼，「因為真的很難打，兩邊投手都太好了，打者很難去串聯，勢必要做推進。」他也點出8局阻斷對方短打是勝負關鍵之一，「這種比賽失誤難免會有，但關鍵還是在嗆司，打者要有辦法適時一擊。」

林岳平也指出，「雙方先發都是很好的投手，對打者來說是很大考驗。唯一的差別在於，失誤、保送後有沒有辦法製造得點機會。」

他進一步表示，「我們兩支安打都發生在得點圈，換回2分；對方9局壘上有人，卻沒有追加安打，這就是今天雙方攻擊的一大分水嶺。」

樂天總教練古久保健二也指出，兩邊投手都很有實力，「壘上有人就是想辦法推進搶分。」但他也無奈說，「可惜沒能適時一擊。」