獅帝芬7局壓陣、林佳緯適時安打　統一獅2比1逆轉樂天搶聽牌優勢

▲統一獅林佳緯。（圖／統一獅提供，下同）



記者胡冠辰／綜合報導

中華職棒季後挑戰賽首戰今（10）日傍晚在高雄澄清湖棒球場登場，由統一7-ELEVEn獅主場迎戰樂天桃猿，兩軍先發洋投皆繳出優異表現，獅帝芬7局僅失一分非自責，與樂天魔神樂互飆好投；最終統一在第7局靠著林佳緯關鍵安打突破僵局，以2比1逆轉勝出，系列賽取得2勝0敗聽牌優勢，距離晉級總冠軍賽只差一步。

桃猿今天推出魔神樂先發，面對統一獅主場強打陣展現壓制力；獅隊則以獅帝芬掛帥，兩位洋投開局就展現季後賽等級投球水準。

首局雙方都曾攻佔得點圈，但魔神樂與獅帝芬都在關鍵時刻展現穩定控球與危機處理能力，獅帝芬首局面對陳晨威的二壘安打，連續取得三個出局守住危機；魔神樂則在林佳緯被觸身球保送、陳傑憲犧牲觸擊後，化解得點圈壓力，接連製造飛球讓胡金龍、林安可出局，雙方互交白卷。

桃猿在2、3局多次形成滿壘與得點圈攻勢，但都被獅帝芬化解；第2局林智平安打開局、加上保送與失誤形成滿壘，但最終未能攻下分數，第3局林泓育再度敲出二壘安打，可惜後繼無力。

直到5局上，桃猿終於突破防線；成晉率先安打上壘，陳晨威與林立相繼滾地球推進，兩出局後梁家榮擊出一記滾地球造成獅帝芬傳球失誤，桃猿1比0先馳得點，這也是本場比賽開賽以來的第一分。

5局下主場統一迎來反撲，首棒打者林岱安選到保送上壘，緊接著林泓弦犧牲觸擊成功，最後隊長陳傑憲在兩出局把握機會敲出適時長打，助隊將比分追至1比1。

7局下半比賽出現轉折，統一靠著林祖傑保送、犧牲觸擊與代打許哲晏的上壘形成攻勢，林佳緯適時安打擊回超前分，將比數改寫為2比1，成功逆轉戰局；之後牛棚髙塩將樹與陳韻文聯手守成，終場獅隊就以一分之差笑納勝利。

季後挑戰賽採4戰3勝制，由於統一獅擁有上半季冠軍身分，開賽自帶1勝優勢，此戰再勝後，系列賽已取得2勝0敗聽牌優勢，接下來若在G2再拿一勝，即可晉級2025年中華職棒總冠軍賽。

值得一提的是，根據聯盟統計資料，5戰3勝制取得2勝0敗的球隊，晉級機率高達100%（2006統一、2007統一、2008兄弟、2022中信兄弟、2024統一。）