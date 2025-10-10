運動雲

>

人事異動發布前先找3主力談話！牧野幸輝曝談話內容

▲▼ 牧野幸輝 。（圖／記者王真魚攝）

▲牧野幸輝 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／高雄報導

樂天桃猿季後挑戰賽前夕發布重大人事異動，引起外界討論。領隊牧野幸輝受訪時透露，在正式對外發布前，球團特別先與資深球員進行面談，「希望他們發揮安撫與穩定軍心的作用。」

據了解，桃猿在昨天發布人事異動公布前一天，適逢球隊舉辦烤肉活動，當時牧野特別找了林泓育、黃子鵬以及林立等主力球員談話。

[廣告]請繼續往下閱讀...

還原當下對談，牧野直言，「我們就打開天窗直白說了，畢竟大家都知道，這種時間點宣布異動，確實比較少見，我們的本意並不是要在關鍵時刻影響球隊心情。」

他強調，球團的本意並非在季後挑戰賽前夕動搖軍心，而是希望提前讓核心球員理解狀況，「我希望先告知資深選手，讓他們發揮安撫與帶領作用，穩定全隊氣氛，因為這是一個相當敏感、特殊的時間點。」

今年接任領隊至今，牧野坦言壓力的確不小，「當然說沒壓力是騙人的。」但他也展現積極態度，「以我過往經歷來說，很少有工作機會能這麼直接接觸媒體與球迷，每天我都抱持著興奮的心情迎接每一天。」

他指出，自己會密切關注外界聲音，「不管是媒體報導，還是球迷在社群上的言論，我都會去看，也會注意大家在意的是什麼。盡可能回應球迷的心聲，做出對應的行動。」

關鍵字： 樂天桃猿牧野幸輝季後挑戰賽人事異動領隊

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

朗希封神！達成「連大谷都沒做到的偉業」　美媒：歷史正在發生

朗希封神！達成「連大谷都沒做到的偉業」　美媒：歷史正在發生

桃猿挑戰賽前突發布震撼消息　牧野幸輝：我們也很掙扎

桃猿挑戰賽前突發布震撼消息　牧野幸輝：我們也很掙扎

中職「26歲帥哥投手」女友超正！　職業曝光

中職「26歲帥哥投手」女友超正！　職業曝光

快訊／再見失誤！道奇2比1氣走費城人　晉級國聯冠軍賽

快訊／再見失誤！道奇2比1氣走費城人　晉級國聯冠軍賽

季後挑戰賽前夕人事異動　沈鈺傑接受安排：重點是明天！

季後挑戰賽前夕人事異動　沈鈺傑接受安排：重點是明天！

李珠珢閨蜜加盟傳聞瘋傳！神秘剪影照片曝光

李珠珢閨蜜加盟傳聞瘋傳！神秘剪影照片曝光

道奇陷入「朗希狂熱」！葛拉斯諾：我見過最強投手之一

道奇陷入「朗希狂熱」！葛拉斯諾：我見過最強投手之一

朗希3局無安打壓制費城人引讚嘆　任固定終結者？羅伯斯給答案

朗希3局無安打壓制費城人引讚嘆　任固定終結者？羅伯斯給答案

道奇「最強先發四本柱」合體慶祝　球迷嗨喊：一定要拿世界冠軍

道奇「最強先發四本柱」合體慶祝　球迷嗨喊：一定要拿世界冠軍

佐佐木朗希成道奇晉級關鍵！　羅伯斯狂讚「史上最出色救援」

佐佐木朗希成道奇晉級關鍵！　羅伯斯狂讚「史上最出色救援」

Lulu狂放閃陳漢典 曝他「私下浪漫告白」

熱門新聞

朗希封神！達成「連大谷都沒做到的偉業」　美媒：歷史正在發生

桃猿挑戰賽前突發布震撼消息　牧野幸輝：我們也很掙扎

中職「26歲帥哥投手」女友超正！　職業曝光

快訊／再見失誤！道奇2比1氣走費城人　晉級國聯冠軍賽

季後挑戰賽前夕人事異動　沈鈺傑接受安排：重點是明天！

李珠珢閨蜜加盟傳聞瘋傳！神秘剪影照片曝光

讀者回應

﻿

熱門新聞

1朗希達成「連大谷都沒做到的偉業」

2挑戰賽前突發布震撼消息　猿坦言掙扎

3中職「26歲帥哥投手」女友超正！　職業曝光

4道奇2比1氣走費城人　晉級國聯冠軍賽

5季後挑戰賽前夕異動　沈鈺傑：重點是明天！

最新新聞

16短打追平挑戰賽紀錄！餅總也苦笑

2林佳緯奪MVP　心繫光復感性發聲

3「這種比賽失誤難免」餅總談勝出關鍵

4桃猿輸球陷困境！古久保點出關鍵

5季後挑戰賽第2戰先發公布！

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【這距離誰受得了！】李多慧對鏡頭送飛吻超犯規XD

李珠珢本季最後一舞！今年自評100分　期待明年繼續來台應援

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

李多慧熱情跟粉絲道別　近距離送吻畫面太犯規

詹姆士今晚公布重磅消息

【撞擊瞬間曝光】BMW高速「炸進茶葉行」睡夢中母死子傷

舒淇.鍾欣凌搶當「最年輕的」　麥克風出問題幽默救場「自己做特效」

Lulu狂放閃陳漢典 曝他「私下浪漫告白」

王識賢悲痛悼《角頭2》導演顏正國　古斌哽咽謝伯樂：是他找我演「壞壞」

【勇嬤出手全場跪】帥氣制伏雨傘節　網歪樓：怎還跟蛇撞衫
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366