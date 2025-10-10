人事異動發布前先找3主力談話！牧野幸輝曝談話內容

▲牧野幸輝 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／高雄報導

樂天桃猿季後挑戰賽前夕發布重大人事異動，引起外界討論。領隊牧野幸輝受訪時透露，在正式對外發布前，球團特別先與資深球員進行面談，「希望他們發揮安撫與穩定軍心的作用。」

據了解，桃猿在昨天發布人事異動公布前一天，適逢球隊舉辦烤肉活動，當時牧野特別找了林泓育、黃子鵬以及林立等主力球員談話。

還原當下對談，牧野直言，「我們就打開天窗直白說了，畢竟大家都知道，這種時間點宣布異動，確實比較少見，我們的本意並不是要在關鍵時刻影響球隊心情。」

他強調，球團的本意並非在季後挑戰賽前夕動搖軍心，而是希望提前讓核心球員理解狀況，「我希望先告知資深選手，讓他們發揮安撫與帶領作用，穩定全隊氣氛，因為這是一個相當敏感、特殊的時間點。」

今年接任領隊至今，牧野坦言壓力的確不小，「當然說沒壓力是騙人的。」但他也展現積極態度，「以我過往經歷來說，很少有工作機會能這麼直接接觸媒體與球迷，每天我都抱持著興奮的心情迎接每一天。」

他指出，自己會密切關注外界聲音，「不管是媒體報導，還是球迷在社群上的言論，我都會去看，也會注意大家在意的是什麼。盡可能回應球迷的心聲，做出對應的行動。」