桃猿挑戰賽前突發布震撼消息　牧野幸輝：我們也很掙扎

牧野幸輝 。（圖／記者王真魚攝）

牧野幸輝 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／高雄報導

樂天桃猿在季後挑戰賽開打前夕發布重大人事異動，對此，領隊牧野幸輝今天受訪時坦言，這項決定的確是在各方因素下做出的艱難抉擇，「我們知道這樣的時機點很少見，但球團有不得不的考量。」

發布時機罕見　牧野：球團掙扎後的決定

人事異動選在挑戰賽前夕發布，引發關注。牧野坦言，「球團其實很掙扎，也全面思考過。一般來說，人事異動都是球季正式結束後才發表，選擇這個時間點，一定有其理由。」

他說明，這次異動與球隊接下來的育成計畫及二軍秋訓息息相關，「未來球團會更重視選手的養成與發展，而秋訓是一個非常重要的時期，攸關選手整季的訓練銜接。基於這些考量，所以選擇這個時間點布達消息。」

秋訓同步展開　場地移至青埔副球場

牧野表示，今年秋訓自今日起正式開跑，「目前秋訓地點在桃園青埔副球場，在體育園區當中，有兩面棒球場、另一邊是壘球場，將成為球隊重要的育成基地。」目前二軍秋訓正在青埔副球場進行。

他強調，這也是人事調整的原因之一，為了讓未來養成系統能順利對接，必須提前進行組織規劃與調整。

沈鈺傑轉任顧問　新球團處場礒江厚綺Koki接棒

在昨日發布新聞稿當中，現任營業本部長礒江厚綺將正式出任球團處處長，原處長沈鈺傑則轉任顧問。

針對人事調整內容，牧野強調這並非否定原有團隊，而是為了強化組織結構，「我們非常肯定沈鈺傑處長過去的努力，他一直盡力為球隊付出。這次調整是因應未來組織強化的需要。」

日本全面掌管？牧野不把Koki當日本人」

外界也關注，Koki上任後是否代表球團將全面由日方掌管。牧野笑著否認，「在我心中，我沒有把他當作『日本人』，他看起來像嗎？」

Koki於2008年與La new熊隊結緣後，開始學習中文；2011年加入Lamigo桃猿應援團，2016年進入球團任職以來，歷任翻譯、球場活動經理等多項職務，累積了豐富的現場經驗與廣泛的人脈。

牧野開玩笑稱，「對我來說，Koki這位新球團處長，只是剛好日文比較溜而已。」

他直言，Koki 長期在台灣工作，中文也非常流利，「像是阿誠引退那天，他用中文發表致詞，這是大家都看到的，由他出任新處長，絕對不代表未來可能就是由日本人全面掌管這支球隊。」

