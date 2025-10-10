運動雲

太離譜！雷霆小將華萊士籃框後拋進「不可能角度」神球

記者游郁香／綜合報導

雷霆後衛華萊士（Cason Wallace）今（10）日在季前賽上演神級一球！他在與黃蜂的比賽中於籃框後方命中「不可能角度」壓哨球，整個球館瞬間沸騰。這記宛如H-O-R-S-E遊戲才會出現的奇蹟投籃，讓所有人驚呆，球評更直言，「未來35年內，大概不會再看到這樣的事情發生！」

▲▼雷霆後衛華萊士。（圖／達志影像／美聯社）

▲雷霆後衛華萊士在籃框後方命中神級壓哨球，全場沸騰。（圖／達志影像／美聯社）

華萊士籃板後神奇一拋　全場觀眾驚呆

這場雷霆與黃蜂的季前熱身賽第3節，當隊友威廉斯（Jaylin Williams）在24秒計時將到時投出一記「麵包球」時，華萊士衝上前救球。他在籃框後方、幾乎沒有出手角度的情況下，反手拋出一道高拋弧線的球，竟奇蹟般命中，全場觀眾瞬間站起來歡呼，連轉播團隊都被震撼。

這一球被形容為「你只會在朋友家玩H-O-R-S-E遊戲時看到的畫面」，也讓球迷一致認定，這是季前賽迄今最神奇的一球。

教頭盛讚：他在默默變強

雷霆總教練戴諾特（Mark Daigneault）賽後稱讚子弟兵，「他表現得很好……在這段時間裡，他一直在默默成長、持續進步……我覺得人們很容易忽略他變得有多強。」

季前賽展現冠軍氣勢

21歲的華萊士是雷霆今年奪冠班底之一，他上季出戰68場、43場先發，場均上場時間達27.6分鐘，能貢獻8.4分、3.4籃板。如今進入第3個賽季，他顯然準備好扮演更重要的角色。

衛冕軍雷霆將於10月22日迎戰火箭，正式展開2025-26賽季。以華萊士這記「不可思議神球」打頭陣，新賽季的雷霆，已經令人充滿期待。

關鍵字： NBA雷霆Cason WallaceMark Daigneault

