運動雲

>

獅隊季後挑戰賽G1打線出爐！林泓弦寫紀錄　餅總淡定一句話

▲統一獅總教練林岳平。（圖／統一獅提供）

▲統一獅總教練林岳平。（圖／統一獅提供）

記者王真魚／高雄報導

統一7-ELEVEn獅今（10）日展開季後挑戰賽首戰，年僅20歲的林泓弦先發擔任九棒游擊手，正式打破 江坤宇 在2020年創下的紀錄，成為中職季後賽史上最年輕的先發游擊手。對於這名年輕小將扛下重任，總教練林岳平表示，「來到這裡了，就不需要多說了，排下去就對了。」

談到是否有特別找林泓弦談話或給予交代，林岳平笑說，「沒有，來到這裡了，不需要。就是，排下去了。」他進一步表示，「希望可以在各方面，把最好的那一面呈現出來。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

林泓弦今年季末接管游擊防區，短時間內站穩腳步，獲得季後賽先發機會。此戰登場，他以20歲60天成為季後賽史上最年輕的先發游擊手，超越江坤宇的20歲119天紀錄。

季後挑戰賽首戰推出洋投獅蒂芬掛帥，牛棚是否本土投手全員待命？林岳平直言，「這方面其實都給投手教練去掌握，沒有特別說一定要什麼情況下我去操作。」 

他表示，「當然投手教練會去掌握手上的人員，怎麼安排、怎麼守下每一個打者。剩下的，就交給選手去拚，希望他們今天都能發揮。」

獅隊 G1 先發打線
林佳緯　CF
陳傑憲　LF
胡金龍　DH
林安可　RF
陳鏞基　1B
潘傑楷　3B
林祖傑　2B
林岱安　C
林泓弦　SS
先發投手：獅帝芬

關鍵字： 中職林泓弦季後賽先發年輕球員

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

朗希封神！達成「連大谷都沒做到的偉業」　美媒：歷史正在發生

朗希封神！達成「連大谷都沒做到的偉業」　美媒：歷史正在發生

中職「26歲帥哥投手」女友超正！　職業曝光

中職「26歲帥哥投手」女友超正！　職業曝光

快訊／再見失誤！道奇2比1氣走費城人　晉級國聯冠軍賽

快訊／再見失誤！道奇2比1氣走費城人　晉級國聯冠軍賽

季後挑戰賽前夕人事異動　沈鈺傑接受安排：重點是明天！

季後挑戰賽前夕人事異動　沈鈺傑接受安排：重點是明天！

李珠珢閨蜜加盟傳聞瘋傳！神秘剪影照片曝光

李珠珢閨蜜加盟傳聞瘋傳！神秘剪影照片曝光

朗希3局無安打壓制費城人引讚嘆　任固定終結者？羅伯斯給答案

朗希3局無安打壓制費城人引讚嘆　任固定終結者？羅伯斯給答案

佐佐木朗希成道奇晉級關鍵！　羅伯斯狂讚「史上最出色救援」

佐佐木朗希成道奇晉級關鍵！　羅伯斯狂讚「史上最出色救援」

台韓應援差異大「頭快炸了」　李珠珢期待與球迷再相見

台韓應援差異大「頭快炸了」　李珠珢期待與球迷再相見

羅伯斯向費城致敬！安慰致命失誤投手柯克林：真的讓人難受

羅伯斯向費城致敬！安慰致命失誤投手柯克林：真的讓人難受

道奇陷入「朗希狂熱」！葛拉斯諾：我見過最強投手之一

道奇陷入「朗希狂熱」！葛拉斯諾：我見過最強投手之一

【勇嬤出手全場跪】帥氣制伏雨傘節　網歪樓：怎還跟蛇撞衫

熱門新聞

朗希封神！達成「連大谷都沒做到的偉業」　美媒：歷史正在發生

中職「26歲帥哥投手」女友超正！　職業曝光

快訊／再見失誤！道奇2比1氣走費城人　晉級國聯冠軍賽

季後挑戰賽前夕人事異動　沈鈺傑接受安排：重點是明天！

李珠珢閨蜜加盟傳聞瘋傳！神秘剪影照片曝光

朗希3局無安打壓制費城人引讚嘆　任固定終結者？羅伯斯給答案

讀者回應

﻿

熱門新聞

1朗希達成「連大谷都沒做到的偉業」

2中職「26歲帥哥投手」女友超正！　職業曝光

3道奇2比1氣走費城人　晉級國聯冠軍賽

4季後挑戰賽前夕異動　沈鈺傑：重點是明天！

5李珠珢閨蜜加盟傳聞瘋傳！神秘剪影照片曝光

最新新聞

1博伊德扛起小熊生死戰　隊友齊盛讚

2道奇「最強先發四本柱」合體慶祝

3古久保談洋將取捨　嚴宏鈞靠經驗入選

4 魔神樂扛挑戰賽首戰！古久保曝考量

5雷霆小將籃框後拋進「不可能角度」神球

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【這距離誰受得了！】李多慧對鏡頭送飛吻超犯規XD

李珠珢本季最後一舞！今年自評100分　期待明年繼續來台應援

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

李多慧熱情跟粉絲道別　近距離送吻畫面太犯規

詹姆士今晚公布重磅消息

【撞擊瞬間曝光】BMW高速「炸進茶葉行」睡夢中母死子傷

Lulu狂放閃陳漢典 曝他「私下浪漫告白」

舒淇.鍾欣凌搶當「最年輕的」　麥克風出問題幽默救場「自己做特效」

王識賢悲痛悼《角頭2》導演顏正國　古斌哽咽謝伯樂：是他找我演「壞壞」

【勇嬤出手全場跪】帥氣制伏雨傘節　網歪樓：怎還跟蛇撞衫
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366