獅隊季後挑戰賽G1打線出爐！林泓弦寫紀錄　餅總淡定一句話

▲統一獅總教練林岳平。（圖／統一獅提供）

記者王真魚／高雄報導

統一7-ELEVEn獅今（10）日展開季後挑戰賽首戰，年僅20歲的林泓弦先發擔任九棒游擊手，正式打破 江坤宇 在2020年創下的紀錄，成為中職季後賽史上最年輕的先發游擊手。對於這名年輕小將扛下重任，總教練林岳平表示，「來到這裡了，就不需要多說了，排下去就對了。」

談到是否有特別找林泓弦談話或給予交代，林岳平笑說，「沒有，來到這裡了，不需要。就是，排下去了。」他進一步表示，「希望可以在各方面，把最好的那一面呈現出來。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

林泓弦今年季末接管游擊防區，短時間內站穩腳步，獲得季後賽先發機會。此戰登場，他以20歲60天成為季後賽史上最年輕的先發游擊手，超越江坤宇的20歲119天紀錄。

季後挑戰賽首戰推出洋投獅蒂芬掛帥，牛棚是否本土投手全員待命？林岳平直言，「這方面其實都給投手教練去掌握，沒有特別說一定要什麼情況下我去操作。」

他表示，「當然投手教練會去掌握手上的人員，怎麼安排、怎麼守下每一個打者。剩下的，就交給選手去拚，希望他們今天都能發揮。」

獅隊 G1 先發打線

林佳緯 CF

陳傑憲 LF

胡金龍 DH

林安可 RF

陳鏞基 1B

潘傑楷 3B

林祖傑 2B

林岱安 C

林泓弦 SS

先發投手：獅帝芬