「滿屌的！」得知林泓弦寫最年輕紀錄　陳傑憲：看到坤宇的影子

▲林泓弦擊出3分打點二壘安打。（圖／統一公關提供）

▲林泓弦。（圖／統一獅提供）

記者王真魚／高雄報導

統一7-ELEVEn獅今（10）日在季後挑戰賽推出年僅20歲的林泓弦先發擔任九棒游擊手，他以20歲60天超車江坤宇的20歲119天紀錄，成為中職季後賽史上最年輕游擊手。在這樣的重要舞台登場，隊長陳傑憲看在眼裡也特別有感，「我在他身上，看到坤宇的影子。」

林泓弦季末頂上游擊防區，短時間內站穩腳步，更在季後挑戰賽扛下先發游擊重任。陳傑憲說，「雖然說他現在不管打擊或守備，還沒有坤宇那麼強，但至少你看得出來，他有一樣的撲克臉，在場上都很淡定。不管打好打壞，情緒都不太外顯，這點很像坤宇。」

他直言，「身為一位年輕中線球員，能在這麼重要的比賽中保持冷靜，我覺得非常不容易。這場比賽對他來說應該是人生最緊張的一戰，但他能沉住氣，我相信他已經做好心理準備。」

陳傑憲強調，林泓弦在例行賽期間不論表現好壞，都不太會流露負面情緒，「這種穩定性在季後賽非常重要。季賽就能看到他的這種特質，今天這種高張力比賽，我相信他會表現得很好。」

得知林泓弦打破坤宇的「最年輕季後賽游擊手」紀錄時，他甚至忍不住驚呼，「他是最年輕的游擊手？哦！那還滿屌的，他今天先發欸！」

對於這位年輕學弟的未來，陳傑憲充滿期待，「游擊手這個位置，一直給我的感覺是很活潑、有存在感，像大都會林多（Francisco Lindor）那樣的球員。但坤宇跟泓弦是另一種風格，比較沉穩，也很有自己的特質。」

「我期待泓弦能夠向坤宇邁進，畢竟要找到一個這麼好的中線，不是一件容易的事情。」陳傑憲表示，「坤宇就是現在中職內的指標，我希望年輕人都可以向坤宇看齊。」

