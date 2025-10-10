運動雲

朗希封神！達成「連大谷都沒做到的偉業」　美媒：歷史正在發生

▲▼道奇晉級功臣佐佐木朗希沐浴在香檳中。（圖／翻攝自X／Los Angeles Dodgers）

▲道奇晉級功臣佐佐木朗希沐浴在香檳中。（圖／翻攝自X／Los Angeles Dodgers）

記者游郁香／綜合報導

「令和怪物」佐佐木朗希再度寫下歷史！他在對費城人的國聯分區系列賽第4戰中，從8局登板連投3局完美封鎖9名打者，未被敲出任何安打、無保送、無失分，以壓倒性表現助道奇在延長11局以2比1氣走對手，率先挺進國聯冠軍戰。美國媒體激動形容，「這是連大谷翔平都未曾完成的偉業。」

朗希在比賽關鍵時刻登板，以時速100.7英里（約162公里）的火球搭配犀利變化球，讓費城強打線三上三下。他8局僅用8球，接著9、10局再度送出壓制性投球，連續3局未讓任何打者上壘，完美守成。

賽後他謙虛表示，「我就是不斷在好球帶裡進攻。雖然例行賽期間沒能為球隊多做貢獻，但能在這個時候發揮作用，我感到很開心。」

截至目前，朗希在今年季後賽登板4場、共投5又1/3局，僅被敲1安，送出5次三振、無任何保送，防禦率0.00，進入完全「封鎖模式」。

▲▼洛杉磯道奇佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

▲佐佐木朗希連投3局完美壓制費城打線，美媒盛讚，「這是連大谷翔平都未達成的偉業」。（圖／達志影像／美聯社）

全美棒球記者協會成員羅梅洛（Francis Romero）指出，「佐佐木朗希成為史上首位在季後賽中，以中繼身分投出3局以上無安打的日本投手。」這項紀錄隨即在美媒引發轟動。

美國知名體育網站《ClutchPoints》更以「歷史正在發生」為題盛讚道奇火球男，「佐佐木朗希締造了日本投手史上前所未有的成就——這是連大谷翔平都未曾完成的偉業。」報導最後寫道，道奇找到新的守護神，全洛杉磯都在高喊：「Roki！」讚美之聲此起彼落，毫無停歇。

